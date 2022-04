Glasgow konnte den Rückstand aus dem Hinspiel (0:1) durch einen Doppelpack von James Tavernier (2., 42.) noch in der ersten Halbzeit drehen.

Braga, das den Großteil des Spiels in Unterzahl spielte, rettete sich dank eines späten Tores von David Carmo (83.) zwar noch in die Verlängerung, dort traf dann jedoch Kemar Roofe (101.) zum 3:1-Endstand.

Die Halbfinal-Hinspiele werden am 28. April ausgetragen.

RB empfängt dabei zunächst die Rangers in Leipzig, Frankfurt tritt auswärts in London an. Die Rückspiele finden am 5. Mai statt.

