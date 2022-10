"Es war mehr oder weniger geplant, falls wir in Führung liegen", sagte ten Hag nach dem Match. ManUnited, das das Spiel 3:0 gewann, lag zur Halbzeit durch einen Treffer von Diogo Dalot 1:0 in Front.

Ex-United Spieler Paul Scholes bezeichnete Antony am Mikrofon von "BT" anschließend als Clown. "Ich glaube nicht, dass sein Land das gerne sieht. Kein Land sieht das gerne, nicht einmal Brasilien", sagte Scholes.

Ad

Der 47-Jährige ergänzte: "Ich liebe es, große Fähigkeiten zu sehen. Aber ich finde nicht, dass das Fähigkeiten oder Unterhaltung sind. Das ist einfach nur ein Clown."

Europa League Ten Hag lobt Ronaldo: "Belohnung für harte Arbeit" VOR 4 STUNDEN

Mit Owen Hargreaves sah das eine weitere United-Legende ähnlich. "Beim Zwischenstand von 0:0 machst du das nicht, nicht mal bei 4:0 oder so machst du so was, wenn du Respekt vor deinem Gegner hast. Spieler wollen ihre Tricks zeigen, aber dann bitte nur, wenn sie etwas bringen", sagte Hargreaves.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sorgen bei Bayern: Müller fehlt erneut - Nagelsmann gibt Update zu Neuer

Sentimentaler Abschied: Knäbel bedankt sich bei Schröder

Europa League Ersten Matchball genutzt: Freiburg steht vorzeitig im Achtelfinale VOR 18 STUNDEN