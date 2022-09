Von Sekunde eins an, machte der SC Freiburg deutlich, dass man zurecht in diesem Spiel die Favoritenrolle innehatte. In den ersten fünf Minuten kam man direkt zu ersten Torabschlüssen im Strafraum durch Doan (2. und 3. Minute). Bei einer Ecke des SC in der fünften Spielminute bekam Abwehrchef Matthias Ginter einen Ellbogen an den Kopf. Der belgische Schiedsrichter entschied nach Sichtung des Videobeweises korrekterweise auf Elfmeter.

Vincenzo Grifo nahm sich der Aufgabe an und erzielte per Flachschuss, in die linke Ecke, sein erstes Europapokal-Tor. Freiburg setzte seine Angriffswellen fort und krönte nach einer Viertelstunde den guten Start in die Partie. Ritsu Doan dribbelte von der rechten Seite ins Zentrum, ließ mehrere Gegenspieler aussteigen und schloss per Flachschuss in die lange Ecke ab zum 2:0 (15.) ab.

In der Folge der komfortablen Führung zog sich der Gastgeber mehr und mehr zurück. Dadurch konnte Qarabag erstmals in der Partie zu seinem Spiel finden. In der 39. Minute waren die Freiburger dann zu passiv, als Qarabag den Strafraum belagerte. Aus circa 18 Metern konnte Vesovic ohne Bedrängnis auf das Tor schießen. Sein Schuss war durchaus haltbar für Keeper Mark Flekken. Doch der Schlussmann der Freiburger lenkte den Ball ins eigene Tor.

Der Anschlusstreffer sorgte für mächtig Aufschwung bei den Aserbaidschanern. Bis zur Pause machte der Gast weiter Druck. Die Freiburger waren plötzlich total von der Rolle. Der Pfiff zu Pause schien daher eine Erlösung für den SC. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte aber Qarabag. Gute Torgelegenheiten blieben allerdings auf beiden Seiten rar. Einen Aufreger mussten die Freiburger aber überstehen.

In der 81. Minute kam Offensivspieler Abdellah Zoubir im Strafraum zu Fall, nachdem Kiliann Sildillia ihn beim Abschluss störte. Nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter sich gegen einen Strafstoßpfiff. Hier hatte der SC durchaus Glück. Ein Entscheid gegen den Gastgeber wäre vertretbar gewesen. In den letzten Spielminuten aktivierte Freiburg noch einmal die letzte Reserve, vorrangig um den Ball vom eigenen Tor fernhalten zu können. Das gelang, sodass am Ende Freiburg den ersten Sieg in der Europa League feiern kann.

Ein Punkt wäre für den Gast aus Aserbaidschan aber drin gewesen.

Freiburg erwischte einen nahezu optimalen Start in die Partie. Durch die beiden frühen Treffer schien früh klar, dass das Spiel heute nicht am SC vorbei gehen kann. Doch die scheinbar komfortable Führung hat den Freiburgern keine Sicherheit gebracht. Kaum zog sich der Gastgeber zurück, fand Qarabag deutlich mehr Räume und konnte sein Spiel aufziehen, was den SC überforderte und fasst einen sicher geglaubten Sieg kostete.

Erstmals seit neun Jahren spielte der SC Freiburg wieder ein Spiel in der Gruppenphase der Europa League. Damals gewann der SC nur eines der sechs Gruppenspiele. Diesen einen Sieg hat man bereits jetzt eingetütet und hofft natürlich darauf, sich gegenüber dem letzten Europa-League-Auftritt von vor neun Jahren zu verbessern.

