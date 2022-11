Union, Tabellenzweiter in der Gruppenphase, spielt zunächst auswärts, während Bayer als Absteiger aus der Champions League im Hinspiel Heimrecht genießt.

Die Playoffs steigen am 16. und 23. Februar, ehe am 9. und 16. März die Achtelfinals anstehen. Das Finale findet am 31. Mai 2023 in Budapest statt.

Ad

Fußball Irres Tor! Lewandowski-Namensvetter trifft aus 90 Metern VOR EINER STUNDE

Die Partien der Zwischenrunde im Überblick:

Team 1 Team 2 FC Barcelona Manchester United Juventus FC Nantes Sporting Lissabon FC Midtjylland Schachtar Donezk Stades Rennes Ajax Amsterdam Union Berlin Bayer Leverkusen AS Monaco RB Salzburg AS Roma FC Sevilla PSV Eindhoven

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hammer-Lose für Bayern und Leipzig, Liverpool trifft auf Real

(SID)

Bale gleicht in 8. Minute der Nachspielzeit aus - der Final-Wahnsinn

Premier League Nach Absturz auf Platz 18: Southampton trennt sich von Hasenhüttl VOR 2 STUNDEN