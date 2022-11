Oliver Kahn schaute in seinem schicken Anzug grimmig drein - Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar kommen. Im Achtelfinale der Champions League trifft Bayern München auf die Startruppe von Paris Saint-Germain, auch die anderen deutschen Klubs haben hammerharte Aufgaben zugelost bekommen.

RB Leipzig spielt gegen den Top-Favoriten Manchester City mit Erling Haaland, Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun. Eintracht Frankfurt muss gegen die Überraschungsmannschaft SSC Neapel ran. Die Bundesliga-Klubs stehen in der Königsklasse vor einer echten Bewährungsprobe.

"Wir wissen genau, was auf uns zukommt", sagte Klubchef Kahn nach der Auslosung in Nyon bei Sky, verwies aber auch auf die "guten Erinnerungen" an Paris: Im Finale 2020 hatten die Münchner den Henkelpott mit einem 1:0 gegen PSG gewonnen. Dennoch sei Paris "mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann", sagte Kahn, auf dem Weg zum großen Finale in Istanbul werde es ein "Fifty-Fifty-Spiel".

Losfee Hamit Altintop, von 2007 bis 2011 bei den Bayern unter Vertrag, sorgte für jede Menge Highlight-Spiele aus deutscher Sicht. Dabei ist Leipzig gegen Premier-League-Topklub Manchester City nur Außenseiter und muss versuchen, irgendwie Sturmgigant Haaland in den Griff zu kriegen.

Terzic: "Auf uns wartet eine Top-Mannschaft"

Im zweiten deutsch-englischen Duell hat der BVB gegen Chelsea sicher bessere Karten. "Auf uns wartet eine Top-Mannschaft", sagte Trainer Edin Terzic: "Mit Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic treffen wir auf alte Bekannte. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen."

Frankfurts Eurofighter haben eine ganz knifflige Aufgabe: Für einige Experten gehört Neapel zu den Geheimfavoriten. Die Italiener qualifizierten sich vor dem FC Liverpool von Jürgen Klopp als Gruppenerster für die K.o.-Runde und sind Tabellenführer in der Serie A.

International dürfte in der nächsten Runde auch das Duell von Klopp mit Titelverteidiger Real Madrid um Toni Kroos im Fokus stehen - es ist zugleich die Neuauflage des Endspiels vom Mai. Die Achtelfinal-Hinspiele werden im Februar 2023 ausgetragen, die Rückspiele sind für den März terminiert.

Nagelsmann: "Paris wird auch nicht frohlocken"

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic demonstrierte nach der makellosen Vorrunde mit sechs Siegen aus sechs Spielen Zuversicht vor dem Aufeinandertreffen mit Paris. "Ich freue mich. Für viele Fußballfans ist das ein Leckerbissen. Das ist genau das, was wir alle wollen", sagte er. Und Trainer Julian Nagelsmann meinte: "Paris wird aber auch nicht frohlocken, gegen uns zu spielen."

Dass München keinen Freifahrtschein bekommen würde, stand ja schon vorher fest - Paris, Liverpool, der AC Mailand und der FC Brügge waren die möglichen Gegner. Nun also Messi und all die anderen. "Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so wie es kommt", sagte Salihamidzic: "Ein Topspiel, gegen einen Topgegner. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt mit absoluten Weltstars."

Nach den Achtelfinals wird die Bundesliga wissen, wo sie im internationalen Vergleich steht - verstecken müssen sich die deutschen Klubs dabei nicht. Leipzig erinnerte nach der Auslosung keck in den sozialen Medien an das letzte Duell mit City. Und das gewannen die Sachsen am letzten Spieltag der Vorrunde in der Vorsaison mit 2:1.

Das Champions-League-Achtelfinale in der Übersicht:

Team 1 Team 2 RB Leipzig Manchester City Club Brügge SL Benfica FC Liverpool Real Madrid AC Milan Tottenham Hotspur Inter FC Porto Borussia Dortmund FC Chelsea Paris Saint-Germain FC Bayern München Eintracht Frankfurt Napoli

