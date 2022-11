Im Sechzehntelfinale (16. und 23. Februar 2023) treffen nämlich die acht Gruppendritten der Champions League auf die acht Gruppenzweiten der Europa League. Die Mannschaft, die sich in Hin- und Rückspiel durchsetzt, zieht schließlich ins Achtelfinale ein (09. und 16. März 2023).

Für die Zwischenrunde des Wettbewerbs gibt es nur zwei Voraussetzungen: Die Champions-League-Absteiger sind gesetzt und Vereine derselben Nation dürfen nicht aufeinandertreffen. Diese Beschränkungen werden im Achtelfinale wieder aufgehoben.

Während sich Freiburg als Gruppensieger bereits auf die Runde der letzten 16 freuen darf, wartet auf Union Berlin ein echter Brocken. Die möglichen Gegner der Hauptstädter sind Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Sporting Lissabon, Red Bull Salzburg, Shachtar Donezk, FC Sevilla oder JuventusTurin.

Bayer Leverkusen könnte indes auf PSV Eindhoven, Stade Rennes, AS Roma, Manchester United, Midtjylland, FC Nantes oder AS Monaco treffen. Die Auslosung der Begegnungen der Zwischenrunde findet am Montag, 07. November, um 13:00 Uhr in Nyon statt.

