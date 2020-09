Auch am Vorabend des Supercups gegen den FC Sevilla in Budapest tat er dies. Thiago, Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Álvaro Odriozola stehen ihm nicht mehr zu Verfügung, wohl bald auch Javi Martinez nicht mehr. Neu sind bislang Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel.

"Ich kenne nicht jedes Telefonat, das Hansi Flick mit irgendwelchen Spielern führt", hatte Präsident Herbert Hainer am Mittwoch bei Bild100Sport in Frankfurt schmunzelnd über die Götze-Meldung gesagt, und ergänzt: "Das wurde bei uns im Aufsichtsrat noch nicht diskutiert."

Aus Sicht von Flick gäbe es gute Gründe für eine Verpflichtung. Unabhängig davon, dass er ohnehin mehr Personal braucht: Vom Dauerpressing wie in der vergangenen Saison will sich der Trainer ein wenig verabschieden, um seine Spieler in der laufenden Spielzeit nicht zu überfordern. "Wir wollen ein bisschen cleverer das Tempo rausnehmen und den Gegner laufen lassen, damit man selbst regenerieren kann", sagte Flick. Ein ballsicherer Spieler wie Götze käme da gelegen.

Götze hatte vergangene Woche bestätigt, dass es Interesse an ihm gibt. "Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht", berichtete er der "Bild". Zugleich betonte er: "Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben."