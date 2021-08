Der FC Chelsea dominierte die erste Hälfte eines intensiven Aufeinandertreffens und ging folgerichtig durch Hakim Ziyech (27.) nach Vorlage von Nationalspieler Kai Havertz in Führung.

In der zweiten Halbzeit war es klar das "Gelbe U-Boot" aus Spanien, welches das Geschehen kontrollierte und verdientermaßen den Ausgleich durch Gerard Moreno (73.) erzielte.

Die Londoner konnten zweimal von Glück sprechen, als die Villarreal-Akteure Alberto Moreno (45.+4) und Gerard (52.) nur Aluminium trafen.

Die Blues hatten zwar mehr von der Verlängerung, konnten ihr Übergewicht allerdings auch nicht in Zählbares ummünzen.

Der Mann des Elfmeterschießens war Chelsea-Torwart Kepa, den Trainer Thomas Tuchel extra für das Elfmeterschießen eingewechselt hatte. Er parierte den entscheidenden Strafstoß von Raul Albiol und sicherte Chelsea den Pokal.

Von der internationalen Presse wurde er für die Heldentat gefeiert.

UEFA Supercup: Pressestimmen aus England

Daily Mail: "Chelsea gewinnt den Supercup! Kepa Arrizabalaga ist der Überraschungsheld der Europa-Champions, da er in der letzten Minute der Verlängerung eingewechselt wird und zwei Elfmeter von Villarreal pariert, um der Tuchel-Elf die Trophäe zu sichern."

The Sun: "Der eingewechselte Kepa war Chelseas Elfemter-Held im Supercup und bestätigt Thomas Tuchels dramatische Entscheidung, ihn am Ende der Verlängerung einzuwechseln."

The Guardian: "Der Sieg deckt eine Vielzahl von Irritationen ab. Tuchel entschied sich dafür, Kepa Arrizabalaga im Elfmeterschießen hineizuwerfen; eine absolut gerechtfertigte Entscheidung, denn der Spanier parierte den entscheidenden Elfmeter von Raul Albiol. Unai Emerys Villarreal hat viel gezeigt, aber es war Chelseas Trophäe."

The Mirror: "Chelsea sicherte sich den Supercup-Sieg in Belfast und besiegte Villarreal im Elfmeterschießen, weil Kepa Arrizabalaga den entscheidenden Strafstoß hielt, nachdem es in der Verlängerung keinen Sieger gegeben hatte."

BBC: "Der eingewechselte Torhüter Kepa Arrizabalaga entschärfte den Elfmeter von Kapitän Raul Albiol im Windsor Park in einer Nacht, die für die Blues mit einer hervorragenden Leistung in einer exzellenten ersten Halbzeit begann, bevor sich die Spanier nach der Pause wieder zurückkämpften."

UEFA Supercup: Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Es brauchte Elfmeter, um die Sieger der Champions League und der Europa League zu trennen, aber es war der Premier-League-Klub Chelsea, der nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Villarreal gewann."

AS: "Die Grausamkeit der Elfmeter besiegte Villarreal. Kepa beendete das Elfmeterschießen gegen Albiol, was den Titel für Chelsea bedeutete. Sie haben es mit einem Trick geschafft."

Mundo Deportivo: "Die Schießerei war diesmal tödlich für Villarreal, die aufgrund der Pandemie und der Verletzungen einen chaotischen Sommer erlebt haben."

El Mundo: "Villarreal fällt mit Ehren in der Elfmeterlotterie. Chelsea wurde durch Kepa zum Supercup-Sieger gekrönt, der die Engländer mit zwei entscheidenden Paraden rettete."

UEFA Supercup: Pressestimmen aus Deutschland

Sport1: "Chelsea gewinnt nach der Champions League auch den Supercup. Während Havertz im Elfmeterschießen patzt, trumpft ein anderer Deutscher auf - und Tuchels Keeper-Trick zahlt sich voll aus!"

Kicker: "Tuchels Schachzug mit Kepa geht auf: Chelsea gewinnt den UEFA-Supercup. Deutsches Triple: Nach Jürgen Klopp (2019) und Hansi Flick (2020) hat auch Thomas Tuchel den UEFA-Supercup gewonnen. Sein FC Chelsea setzte sich in Belfast im Elfmeterschießen gegen Villarreal durch."

Süddeutsche Zeitung: "Thomas Tuchels FC Chelsea hat mit viel Mühe und starken Nerven nach der Champions League auch den europäischen Supercup gewonnen. Mit den drei Nationalspielern Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger setzten sich die Blues am Mittwochabend in Belfast gegen den FC Villarreal im Elfmeterschießen mit 6:5 durch."

Der Spiegel: "Einstand nach Maß für den FC Chelsea: Der Champions-League-Sieger hat zum Saisonauftakt den Supercup gewonnen. Dank eines Torwartwechsels vor dem Elfmeterschießen konnte Kai Havertz sich sogar einen Fehlschuss leisten."

SPOX: "Nächster Titel für Thomas Tuchel: Der deutsche Teammanager hat mit Champions-League-Sieger FC Chelsea nach einem Elfmeterkrimi den europäischen Supercup gewonnen und Selbstvertrauen für den Saisonstart in der Premier League am Wochenende getankt."

