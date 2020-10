Finanziert werden soll der Plan angeblich durch eine Bank mit einer Summe in Höhe von umgerechnet mehr als fünf Milliarden Euro. Als möglicher Startpunkt wurde das Jahr 2022 genannt.

Bereits in den vergangenen Jahren waren immer wieder verschiedene Überlegungen zu einer möglichen Superliga an die Öffentlichkeit gekommen, hatten sich jedoch nicht durchgesetzt. "Diese Untergrundprojekte sehen nur gut aus, wenn man darüber um 5:00 Uhr morgens nach einer Nacht in einer Bar nachdenkt", kommentierte Javier Tebas, Präsident der spanischen La Liga, den neuesten Vorstoß.