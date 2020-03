20. Sandro Tonali (Brescia Calcio)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Schon in seiner ersten Saison in der Serie A stellte Tonali sein enormes Potenzial unter Beweis. Der 19-Jährige spielt eine starke Saison bei Brescia, auch wenn der Klub in der Tabelle die Rote Laterne innehat – es riecht schwer nach Abstieg. Vor diesem Hintergrund wird es für Brescia nahezu unmöglich sein, das Toptalent zu halten – zumal der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers schon im Sommer 2021 ausläuft.

Welche Vereine haben Interesse? Die Liste ist lang. Der SSC Neapel, Inter Mailand und Real Madrid sollen dran sein an Tonali, am heftigsten wird der Italiener Medienberichten zufolge aber von Juventus Turin und Paris Saint-Germain umworben. Es ist ein spektakulärer Transfer-Poker zu erwarten.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 50 Millionen Euro

19. Gareth Bale (Real Madrid)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Die Transfersaga um Gareth Bale könnte schon bald ein Ende nehmen. Wie die "Marca" berichtet, sind die Königlichen bereit, den 30-Jährigen im kommenden Sommer ablösefrei ziehen zu lassen, obwohl dessen Vertrag noch bis 2022 gültig ist. Bei einem vorzeitigen Abgang könnte Real das fürstliche Gehalt des Walisers in Höhe von rund 17 Millionen pro Jahr einsparen. Der Waliser soll unter Trainer Zinédine Zidane keine Zukunft mehr haben. Bereits in der vergangenen Spielzeit standen die Zeichen zwischen Real und Bale auf Abschied. Letztlich scheiterte jedoch ein Wechsel nach China. In der laufenden Saison absolvierte Bale lediglich 18 Partien für die Königlichen und wartet seit September des vergangenen Jahres in La Liga auf einen Torerfolg. Trotzdem bekräftigte sein Berater jüngst, dass sich der 30-Jährige in der spanischen Hauptstadt wohlfühle und demnach einen vorzeitigen Abschied nicht in Betracht ziehe.

Gareth Bale - Real MadridGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Es gibt Spekulationen, wonach der chinesische Klub Jiangsu Suning einen weiteren Anlauf unternehmen könnte, Bale zu verpflichten. Daneben steht eine Rückkehr in die Premier League im Raum - entweder zu Ex-Klub Tottenham Hotspur oder zu Rekordmeister Manchester United.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: ablösefrei ab 1. Juli

18. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Milinkovic-Savic ist einer der Hauptgründe, weshalb Lazio Rom eine derart starke Saison spielt und zum Zeitpunkt der Liga-Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie nur einen Punkt hinter Serienmeister Juventus Turin auf Tabellenplatz zwei der Serie A stand. Der serbische Nationalspieler ist vielseitig, technisch beschlagen, effizient und vor allem in großen Partien extrem präsent. In Rom hat Milinkovic-Savic einen bis 30. Juni 2024 laufenden Vertrag.

Welche Vereine haben Interesse? Paris Saint-Germain liebäugelt offenbar damit, seine Schwächen im Mittelfeld mit der Verpflichtung von Milinkovic-Savic abzustellen. Darüber hinaus soll der 25-Jährige bei Juventus, Manchester City und Manchester United im Gespräch sein.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 80 Millionen Euro

17. Olivier Giroud (FC Chelsea)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Häufig nicht einmal im Kader, nur neun Einsätze in der Premier League und dabei lediglich zwei Torerfolge - die Wege von Giroud und Chelsea werden sich trennen. Am 30. Juni läuft der Vertrag ohnehin aus. Der 33-jährige Angreifer hofft noch immer auf eine Nominierung für die EM 2021, doch dafür muss er spielen, um Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zu überzeugen.

Olivier Giroud - FC ChelseaGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Trotz des fehlgeschlagenen Transfers in diesem Winter ist Inter Mailand noch immer erster Anwärter auf eine Giroud-Verpflichtung. Daneben hat französischen Medienberichten zufolge auch Olympique Lyon angeklopft.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: ablösefrei ab 1. Juli

16. Sadio Mané (Liverpool)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Mit 18 Toren und 12 Vorlagen in allen Wettbewerben dieser Saison ist der Angreifer einer der großen Stars und Leistungsträger beim FC Liverpool. Der 27-Jährige steht bei den Reds noch bis 30. Juni 2023 unter Vertrag – und es gibt keinen Grund, auch nur an einen Verkauf zu denken. Eigentlich. Denn aufgrund der Leistungen ist der Senegalese für die Konkurrenz natürlich extrem attraktiv geworden - zumindest für die Klubs, die in der Lage sind, astronomische Summen auf den Tisch zu legen.

Welche Vereine haben Interesse? Real-Trainer Zinédine Zidane hat es dem Vernehmen nach zur Priorität erklärt, den Linksaußen nach Madrid zu lotsen. Informationen des Daily Mirror zufolge haben die Königlichen bereits Sanés Berater kontaktiert, um das Geschäft einzufädeln. Real Madrid, so heißt es weiter, wolle an die Schmerzgrenze gehen und soll sogar schon ein Angebot über 160 Millionen Euro abgegeben haben.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 150 Millionen Euro

15. Edinson Cavani (PSG)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Edinson Cavani und Paris Saint-Germain werden getrennte Wege gehen, das ist so gut wie sicher. Der Uruguayer, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, wäre fast schon im Winter zu Atlético Madrid gewechselt, hätte PSG nicht sein Veto eingelegt. Für Cavani, mit 200 Pflichtspieltreffern der beste Torjäger in der Geschichte des Vereins, soll es gerüchteweise sogar schon einen potenziellen Ersatz geben. Medienberichten zufolge ist PSG an Juventus-Angreifer Gonzalo Higuaín dran. Wie auch immer, Cavani hinterlässt große Fußstapfen in Paris, auch wenn er in dieser Saison auf relativ bescheidene vier Ligatreffer kam.

Edinson Cavani - Paris Saint-GermainGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Das Thema Atlético ist weiter aktuell, allerdings: Für jeden Klub ist ein Cavani-Deal mit großem finanziellen Aufwand verbunden – nicht im Hinblick auf die Ablöse, sondern auf das Gehalt. Bei PSG soll der 33-Jährige etwa zehn Millionen Euro pro Saison verdienen. Neben der Option Madrid soll Cavani laut "Corriere dello Sport" aber auch bei einigen italienischen Klubs auf dem Zettel stehen.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: ablösefrei ab 1. Juli

14. Timo Werner (RB Leipzig)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der gebürtige Stuttgarter hat bei RB Leipzig bis zur Unterbrechung eine überragende Bundesliga-Saison gespielt und in 25 Partien 21 Treffer erzielt. Nicht zuletzt dem Angreifer ist es zu verdanken, dass RB sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League noch Titelchancen hat - wenn die Wettbewerbe denn zu Ende gespielt werden können. Es versteht sich von selbst, dass die Sachsen ihren Torgaranten nur sehr ungern verlieren würden.

Welche Vereine haben Interesse? Nachdem Werner in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Liverpool kokettiert hatte, flirtete der deutsche Nationalspieler vor Kurzem auch mit beiden Manchester-Klubs. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur sagte der 24-Jährige gegenüber "Sky Sports", dass neben den Reds auch City und United Transferoptionen seien. Auch einen Verbleib in Leipzig, wo Werner einen Vertrag bis 30. Juni 2023 besitzt, schloss der Goalgetter nicht aus.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 80 Millionen Euro

13. Houssem Aouar (Olympique Lyon)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Obwohl erst 21 Jahre alt, ist Aouar bei Olympique absoluter Vielspieler. 37 Mal stand der zentrale Mittelfeldmann für die Lyonnais in dieser Saison in der Ligue 1, der Champions League sowie den beiden französischen Pokalwettbewerben auf dem Platz. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis der 14-malige U21-Nationalspieler den Sprung in die A-Elf der Équipe tricolore schafft.

Houssem Aouar (Mitte)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? Ausgerechnet kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale tauchten Gerüchte auf, wonach Lyon-Gegner Juventus Aouar abwerben wolle. Die Bemühungen sollen bereits weit fortgeschritten sein. Turin dürfte bestrebt sein, den Deal möglichst schnell abzuschließen, denn auch Real Madrid und PSG haben offenbar ein Auge auf den Franzosen geworfen, der in Lyon noch bis 30. Juni 2023 unter Vertrag steht.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 55 Millionen Euro

12. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Was für ein Einstand! In seinen ersten elf Pflichtspielen für den BVB erzielte der 19-Jährige zwölf Tore. Haaland-Berater Mino Raiola zeigte sich begeistert: "Er ist ein großes Juwel. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen und zu sehen, wie er sich jedes Spiel entwickelt. Niemand dachte, dass er sich so gut an eine Mannschaft wie Borussia anpassen würde."

Welche Vereine haben Interesse? Obwohl Raiola gegenüber der "Marca" einen Wechsel von Haaland im Sommer zuletzt ausschloss, hat Real Madrid den BVB-Youngster offenbar weiter im Visier.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 75 Millionen Euro

11. Paulo Dybala (Juventus Turin)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Paulo Dybala gehört eigentlich zu den Spielern, auf die Juventus auf gar keinen Fall verzichten kann. Auch in dieser Saison glänzte der Argentinier mit 13 Pflichtspieltoren und 12 Assists. Aber: Der 26-Jährige hat nicht vergessen, dass Turin ihn im Sommer 2019 loswerden wollte. "Ich war kurz davor zu gehen. Das war die Idee des Vereins, so der Stürmer, der bei der Alten Dame noch bis 30. Juni 2022 unter Vertrag steht. Ein vorzeitiger Abschied ist nicht ganz unwahrscheinlich.

Paulo Dybala - Juventus TurinGetty Images

Welche Vereine haben Interesse? Auch wenn es im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, sollen Manchester United und Tottenham immer noch wild entschlossen sein, Dybala zu verpflichten. Gleiches gilt für PSG, wo der Juventus-Star den möglichen Abgang von Neymar kompensieren könnte. Doch auch ein Verbleib in Turin ist nicht vom Tisch – dafür müsste der Verein dem Offensivspezialisten aber wohl einen Vertrag mit deutlich verbesserten Rahmenbedingungen anbieten.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 90 Millionen Euro

