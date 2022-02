Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, als Manuel Neuer sich im Trainingslager in Doha mit breiter Brust in den roten Samtstuhl mit Goldlehne vor der versammelten Presse setzte und keinen Zweifel daran ließ, wer die Nummer eins im Tor des FC Bayern war, ist und bleibt.

"Ich bin kein Statist. Ich bin Protagonist", sagte der Torwart damals auf seinem Thron. Am Tag, nach dem bekanntgeworden war, dass der FC Bayern Alexander Nübel vom FC Schalke 04 verpflichtet hatte und gemunkelt wurde, Neuer solle künftig Spiele an den jungen Herausforderer "abgeben". Von wegen.

Lobende Worte von Kahn

Mit seiner überragenden Vorstellung hat er seinen Status untermauert. Doch nicht nur damit: Neuer hat den Siegrekord in der Bundesliga eingestellt. .

"Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass er mir irgendeinen Rekord übriglassen könnte", sagte Kahn bei "Sky" mit einem Schmunzeln: "Aber das ist nicht der Fall. Dies zeigt seine Stabilität und Klasse. Wenn es einer verdient hat, dann er."

Für Neuer war es dann offenbar doch nur eine Randnotiz: "Zu Null zu spielen wäre mir viel lieber gewesen. Das erste Gegentor ist unglücklich, aber das gehört zum Fußball dazu. Trotzdem war es ein Spiel nach meinem Geschmack. Mit einer Mannschaft mit so vielen Offensivspielern, haben wir defensiv eine gute Leistung gezeigt."

Ihm hat es sicher auch gefallen, weil er ein bisschen was zu tun bekam. In der ersten Hälfte vereitelte Neuer mehrere Chancen von Dani Olmo. In der Schlussphase hielt er gegen Emil Forsberg und Dominik Szoboszlai den Sieg fest. Am Ende bekam Neuer sieben Schüsse aufs Tor, fünf davon wehrte er ab - persönlicher Höchstwert in dieser Saison.

Angesichts dieser Form ist es quasi undenkbar, dass sein Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängert wird. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2023. Der FC Bayern möchte, dass Neuer seine Karriere in München beendet. Neuer werde die Qualität "sicher noch über ein paar Jahre halten", prognostizierte Trainer Julian Nagelsmann.

"Derzeit kann ich mir die Jahre 2024 und 2025 ohne dieses Trio nicht vorstellen", sagte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß jüngst mit Blick auf Neuer, Thomas Müller (32) und Weltfußballer Robert Lewandowski (33). Auch die Arbeitspapiere der Offensivstars laufen bis ins Jahr 2023.

Karriereende? Kaum denkbar!

Wenn es nach Neuer selbst geht, ist klar, wie lange er noch spielen möchte. Gedanken an ein baldiges Karriereende hegt er jedenfalls nicht, wie seine starke Ansage am Samstagabend bestätigt: "Der Plan ist, dass ich solange ich fit bin und Spaß habe, spielen möchte. Ist doch ein guter Plan, oder?", sagte er. "Das kann ja noch ewig dauern", wird sich wahrscheinlich nicht nur Nübel in Monaco dabei gedacht haben.

Auch wenn er sich vor zwei Jahren vielleicht Chancen ausgerechnet hatte, so sind diese erstmal wieder in weite Ferne gerückt. "Er war und ist der beste Torwart der Welt. Er ist einfach eine Legende", sagte der 25-Jährige bei "Sport1" vor kurzem. Auch er weiß: "Solange er der beste Torwart ist und der bessere Torwart für Bayern München, dann wird er spielen. Dann werde ich auch in zwei, drei oder zehn Jahren keine Chance haben", sagte Nübel. Es gelte immer das Leistungsprinzip.

Die Leistung stimmt bei Neuer. Für die Statistenrolle sind wahrlich andere besser geeignet.

