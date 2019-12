FC Liverpool - Flamengo Rio de Janeiro jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag, 21. Dezember, um 18:30 Uhr steigt das Finale der Klub-WM zwischen dem FC Liverpool und Flamengo Rio de Janeiro. Flamengo hat sich im Halbfinale des Turniers mit 3:1 gegen Al Hilal durchgesetzt. Liverpool gewann dank eines Treffers von Firmino in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen CF Monterrey.

Will auch nach dem Finale gegen Flamengo gut zu lachen haben: Liverpool-Trainer Jürgen KloppGetty Images

FC Liverpool - Flamengo Rio live im TV

Das Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Doha wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Video - "Ich habe zu danken": Klopp sichlich amüsiert von Endlos-Frage auf PK 00:44

Die Klub-WM im Livestream

DAZN zeigt das Match zwischen Liverpool und Rio im Livestream. Hier können Fans mitverfolgen, ob sich die Mannschaft von Jürgen Klopp zum Klub-Weltmeister krönt.

Video - Klopp vor Finale: "Für uns ist die Klub-WM der wichtigste Wettbewerb" 00:50

Das Match im Liveticker

Zum Finale der Klub-WM 2019 gibt es einen Liveticker bei Eurosport.de. Hier gibt es alle News zum Geschehen aus der Welt des Fußballs.

Liverpools-Superstar Mohamed Salah im Halbfinale gegen MonterreyGetty Images

FC Liverpool - Flamengo Rio: Die Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané.

Flamengo: Alves - Rafinha, Caio, Marí, Luís - Arao, Gerson - Ribeiro, de Arrascaeta, Henrique - Barbosa.

Im Finale der Klub-WM gegen Flamengo Rio wieder mit von der Partie: Abwehrchef Virgil van Dijk (FC Liverpool)Getty Images

FC Liverpool - Flamengo Rio: Die Reds in der Premier League das Maß aller Dinge

Der FC Liverpool ist aktuell das Maß der Dinge in der englischen Premier League. Die Mannschaft von Jürgen Klopp liegt nach 17 Spieltagen mit zehn Punkten vor Leicester City an der Tabellenspitze. Meister Manchester City belegt gegenwärtig den dritten Platz mit 14 Punkten Rückstand auf den Dauerrivalen von der Merseyside. Die Reds sind in der laufenden Spielzeit zudem noch ungeschlagen.

FC Liverpool - Flamengo Rio: van Dijk in der Startelf

Abwehrchef Virgil van Dijk ist gerade rechtzeitig zum Finale der Klub-WM in Doha wieder fit. Der 28-jährige Niederländer steht in der Startaufstellung des FC Liverpool. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trifft auf den Libertadores-Cup-Sieger CR Flamengo aus Rio de Janeiro.