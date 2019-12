Video - Liverpool in letzter Minute ins Finale: Die Highlights der Klub-WM 02:38

So lief das Spiel:

Reds-Coach Jürgen Klopp musste kurzfristig auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten (Krankheit) und beorderte Kapitän Jordan Henderson neben Joe Gomez in die Innenverteidigung. Der Ex-Leipziger Keïta stand in der Startelf, während Stars wie Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané und Roberto Firmino zunächst auf der Bank saßen.

Liverpool übernahm von Beginn an die Initiative und kam zur frühen Führung. Nach tollem Schnittstellenpass von Mohamed Salah verwandelte Keïta frei vor Monterrey-Keeper Marcelo Alejandro Barovero zum 1:0 (12.).

Die Mexikaner antworteten jedoch umgehend und nutzten die Unordnung in der Reds-Abwehr eiskalt aus. Einen Freistoß aus dem Halbfeld konnten die Reds nur unzureichend klären und so ergab sich die Abschlusschance für den Außenseiter in Person von Jesús Gallardo. Liverpool-Keeper Alisson konnte parieren, wehrte den Ball jedoch direkt vor die Füße von Funes Mori ab, der zum schnellen Ausgleich einschob (14.).

In der Folge hatte Liverpool viel Ballbesitz, zeigte sich aber in der Offensive zu langsam und statisch. Monterrey zeigte viel Leidenschaft und setzt in der Offensive immer wieder Akzente.

Die Reds hatten auch im zweiten Durchgang große Probleme, sich gegen die Abwehr der Mexikaner durchzusetzen. Monterrey hatte die besseren Torchancen und war der Führung zwischenzeitlich näher als die Mannschaft von Jürgen Klopp. Alisson musste einige Male eingreifen und hielt so das Unentschieden fest.

Gegen Ende der Partie neigten sich bei den Mexikanern die Kräfte dem Ende zu und das Spiel wurde durch zahlreiche Fouls, Behandlungen und Auswechslungen unterbrochen. Klopp brachte mit Mané (68.), Alexander-Arnold (75.) und Roberto Firmino (85.) seine Alternativen in der Offensive, um das Spiel doch noch zu gewinnen.

Und tatsächlich setzte es für die Reds den Lucky-Punch: Nach einer flachen Hereingabe von Alexander-Arnold traf Firmino aus sechs Metern Torentfernung zum umjubelten Führungstreffer, der gleichbedeutend mit dem Endstand war (91.).

Liverpool trifft somit am Samstag im Finale der Klub-WM auf Flamengo Rio de Janeiro (18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Klub-WM: Jürgen Klopp zieht mit dem FC Liverpool ins Finale einSID

Die Stimmen:

Jordan Henderson (FC Liverpool): "Das Wichtigste war der Sieg. Wir haben den größten Teil des Spiels ziemlich gut verteidigt. Wir hätten gerne noch ein paar Tore geschossen, aber insgesamt müssen wir uns über den Ausgang der Dinge freuen. Sie haben es uns sehr schwer gemacht. Wir hatten ein paar halbwegs gute Chancen, aber zum Glück haben wir am Ende eine richtige Chance hinbekommen.“

Mohamed Salah (FC Liverpool): "Es war ein hartes Spiel, sie waren sehr aggressiv. Am Ende haben wir unsere Qualität gezeigt und in letzter Minute gewonnen. Ich denke, wir haben es verdient."

Adam Lallana (FC Liverpool): "Schwieriges Spiel heute Abend, schwieriger Gegner. Mit den Auswechslungen hatten wir einen großen Einfluss auf das Spiel. Bobby war großartig, als er eingewechselt wurde und das Tor für uns erzielt hat."

Das fiel auf: Defensive Probleme

Liverpool offenbarte heute wieder einmal Schwächen in der Defensive, sobald nicht die angestammte Startelf auf dem Platz steht. Die neu formierte Innenverteidigung aus Henderson und Gomez, sowie Aushilfsverteidiger James Milner auf rechts hatten große Abstimmungsprobleme. Henderson fehlte im Mittelfeld als Stabilisator. Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana und Keïta ließen im Mittelfeld zahlreiche Bälle in Richtung der eigenen Abwehrreihe passieren.

Der Tweet zum Spiel:

Roberto Firmino, Spitzname Bobby, stand gerade einmal fünf Minuten auf dem Platz, ehe er die Reds ins Finale der Klub-WM schoss. Da kann man schon mal ein breites Grinsen auflegen.

Die Statistik: 200

James Milner feierte heute seinen 200. Einsatz für Liverpool, in denen er wettbewerbsübergreifend auf 25 Tore und 40 Vorlagen kommt. Der Allrounder ist eine wertvolle Waffe von Klopp im Kampf um die Premier League, Champions League oder Klub-WM. Heute lief der Engländer als Rechtsverteidiger auf und ersetzte Alexander-Arnold.

