So lief das Spiel:

Der FC Liverpool startete hellwach in die Partie und verzeichnete direkt die erste Großchance. Ein hoher Ball auf Roberto Firmino und der Brasilianer tauchte frei vor Flamengo-Keeper Diego Alves auf. Der Versuch des Angreifers landete jedoch über dem gegnerischen Kasten, weil er im letzten Moment noch von Rodrigo Caio bedrängt wurde (1.).

Die nächste Möglichkeit für die Engländer sollte nicht lange auf sich warten lassen. Mohamed Salah behauptete im Strafraum den Ball und legt zurück auf den heranstürmenden Naby Keita. Der Ex-Leipziger kam jedoch nicht richtig hinter den Ball und zielte zu hoch (5.). Die Triple-Chance zur frühen Führung komplementierte Trent Alexander-Arnold mit einem Abschluss aus 19 Metern. Sein scharfer Rechtsschuss rauschte knapp am linken Pfosten vorbei (6.).

Nach dieser hektischen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas und bot weniger Aufreger. Der nächste war eine Entscheidung des katarischen Schiedsrichters Abdulrahman Al Jassim. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld entschied der Unparteiische auf Offensivfoul gegen Jordan Henderson. Der Liverpool-Kapitän wurde jedoch eher zu Boden gezogen, als dass er Foul gespielt hätte.

Glück für Flamengo, denn auf jene Szene hätte der VAR gut und gerne noch einmal ein Auge werfen können (41.). So ging es torlos in die Kabine. Der zweite Abschnitt begann wie der erste Durchgang: Mit einer Großchance für Firmino. Henderson bediente den Stürmer im Strafraum, der hob den Ball über einen Gegenspieler und schloss sofort ab. Der Ball klatschte an den linken Innenpfosten und sprang wieder aus dem Tor. Alves wäre hier machtlos gewesen (47.).

Genau wie bei Salahs Versuch wenige Minuten später. Alexander-Arnold ging mit nach vorne an den gegnerischen Strafraum und suchte den Ägypter in der Mitte. Salah nahm den Ball geschickt an, verfehlte das Tor aber knapp (54.).

Flamengo antwortete in Person von Gabriel Barbosa. Der Torjäger wurde halbrechts im Strafraum bedient und suchte direkt den Abschluss. Der Flachschuss aus 15 Metern war nicht unplatziert, doch Alisson parierte stark (54.). Danach schlief die Partie wieder bis in die Schlussphase ein. Diese eröffnete Kapitän Henderson höchstpersönlich: Salah legte in die Zentrale auf den englischen Nationalspieler zurück und der 29-Jährige versuchte es direkt. Sein Abschluss aus 20 Metern hätte genau unter die Latte gepasst, aber Alves war abermals zur Stelle (86.).

Einen noch größeren Aufreger bot dann die Nachspielzeit. Sadio Mané war frei durch und der ehamlige Bayern-Profi Rafinha versuchte mit einer Grätsche von hinten, um das Gegentor zu verhindern. Mané verfehlte das Tor, aber der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und Gelb für Rafinha (90.+2). Der Videoassistent griff ein und Al Jassim sah sich die Szene selbst noch einmal an. Nach Ansicht der Bilder entschied Al Jassim auf kein Foul und ließ anschließend mit Schiedsrichterball weiterspielen. Die Verwarnung für Rafinha wurde ebenfalls gestrichen. Eine auf jeden Fall diskutable Entscheidung.

So gab es Verlängerung und die eröffnete erneut Firmino. Henderson schickte Mané in die Spitze, der stieg auf den Ball und legte mit viel Übersicht auf den mitgelaufenen Firmino rüber. Der ließ mit einer Körpertäuschung Torhüter Alves und einen Verteidiger aussteigen und vollstreckte zur Führung für die Reds (99.).

Flamengo versuchte noch einmal alles, kam allerdings nur noch zu einer Ausgleichschance. Lincoln wurde von Vitinho bedient und kam aus zehn Metern zum Abschluss. Der Joker haute den Ball jedoch in Rückenlage über das Tor (119.).

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Klopp (FC Liverpool): "Es ist großartig, wirklich großartig. Wir sind sehr erschöpft, der Gegner hat uns alles abverlangt. Es war unglaublich, eine unglaubliche Leistung der Jungs. Und ich denke, wir haben den Sieg verdient. Das ist eine wundervolle Nacht."

Jordan Henderson (FC Liverpool): "Ein gutes Spiel, wir haben Mentalität gezeigt. Wir hätten wahrscheinlich ein paar Tore mehr erzielen sollen, aber wir haben wirklich gut verteidigt. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und unserem Spiel unter diesen schwierigen Umständen."

Jorge Jesus (Trainer Flamengo Rio de Janeiro): “Ich bin stolz, Trainer dieser Spieler zu sein. Wir haben gegen die beste Mannschaft der Welt, den Champions-League-Sieger, gespielt. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die ein großartiges Spiel gemacht haben."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Schiedsrichter Abdulrahman Al Jassim

Das Finale der FIFA-Klub-WM wurde in Doha ausgetragen und so wurde als Schiedsrichter ein einheimischer Katari eingesetzt. Schiedsrichter Al Jassim ist Spiele auf diesem Niveau jedoch nicht gewohnt und das war auch zu sehen. Der Offizielle wirkte überfordert und traf einige fragwürdige Entscheidungen.

Die Statistik: 1

Der FC Liverpool hat bereits sechs mal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister gewonnen, aber noch nie den Weltpokal bzw. die FIFA-Klub-WM. Der Triumph in Doha war der historisch Erste. Zuletzt hatten die Engländer 2005 das Weltpokalfinale mit 0:1 gegen den FC São Paulo verloren.

