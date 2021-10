Eine Entscheidung, die Flick nicht bereut, wie sein Co-Trainer Danny Röhl gegenüber "The Athletic" erklärte: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Oliver Bierhoff. Das macht die Arbeit für Hansi einfacher. Es macht ihm sehr viel Spaß."

Röhl hob im Interview allen Voran die kommunikativen Fähigkeiten seines Chefs hervor: "Er spricht gerne mit den Spielern. Das war - neben seinen taktischen Qualitäten - der Schlüssel in München." Bereits beim FC Bayern stand Röhl an der Seite von Flick. Auch Julian Nagelsmann hätte gerne mit dem 32-Jährigen gearbeitet, der sich aber entschied, den 56-Jährigen zum DFB zu begleiten. "Die Work-Life-Balance ist ruhiger", erklärte Röhl.

Das neue Trainerteam sei "hungrig auf die neue Aufgabe" und will der Mannschaft wieder ein klareres Profil verleihen: "Unser Ziel ist es, dass Deutschland wieder für eine bestimmte Art von Fußball steht", sagte Röhl im Gespräch mit "The Athletic".

Die nächste Möglichkeit, das neue Gesicht zu präsentieren, haben Flick und Röhl bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen: Am Freitag trifft die Deutsche Nationalmannschaft in Hamburg auf Rumänien (20:45 Uhr), bevor sie am Montag (20:45 Uhr) in Nordmazedonien aufläuft.

