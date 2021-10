Von 2009 bis 2011 spielte Adeyemi bereits in der Jugend der Münchener, überzeugen konnte er damals aber nicht. Red Bull Salzburg, der aktuelle Verein des Offensiv-Talents, soll laut dem Bericht sogar einem Wechsel im Winter offen gegenüber stehen.

Dafür müsste ein interessierter Verein allerdings mindestens 30 Millionen Euro überweisen, berichtete "Transfermarkt.de".

Und die Interessenten bei Adeyemi sollen zahlreich sein. Neben dem FC Bayern hieß es zuletzt auch, dass Borussia Dortmund und RB Leipzig am Youngster dran sind. Zudem galten international der FC Barcelona und FC Liverpool als interessiert

In den vergangenen Monaten spielte sich Adeyemi in Salzburg in den Fokus der großen Vereine. In 16 Saisonspielen erzielte der 19-Jährige elf Tore, dazu legte er zwei weitere Treffer auf.

Auch in der Champions League traf Adeyemi in dieser Spielzeit bereits - zuletzt beim 2:1 gegen OSC Lille gleich zwei Mal. Damit sicherte der Angreifer Salzburg den ersten Königsklassenerfolg dieser Saison. Erst vor Kurzem feierte Adeyemi zudem sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft und erzielte dabei in der WM-Qualifikation gegen Armenien (6:0) gleich seinen ersten Treffer.

