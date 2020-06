Die letzten Spieltage der aktuellen Saison in der FYLERALARM Frauen-Bundesliga stehen bevor und mit Eurosport können Fußball-Fans die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Free-TV erleben. Eurosport 1 überträgt die nächsten drei Liga-Spiele des VfL Wolfsburg live mit Kommentator Matthias Stach. Los geht es mit der Partie Wolfsburg - SC Freiburg am Mittwoch 17. Juni live ab 13:45 Uhr.

Im Rennen um die Meisterschaft ist Titelverteidiger VfL Wolfsburg weiterhin auf Kurs: Die Spitzenreiterinnen aus Niedersachsen liegen derzeit ungeschlagen mit 55 Punkten auf Rang 1 in der Tabelle. Mit einem Sieg am 20. Spieltag gegen den SC Freiburg können die Wolfsburgerinnen ihre Titelverteidung perfekt machen und sich ihren insgesamt sechsten Meistertitel sichern.

Zudem überträgt Eurosport zwei weitere Live-Spiele der Wölfinnen. Eurosport 1 ist beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (21. Juni) ab 12:45 Uhr und beim Saisonfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am letzten und 22. Spieltag (28. Juni) ab 13:45 Uhr live auf Sendung. Beide Partien kommentiert ebenfalls Matthias Stach am Eurosport-Mikrofon.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Eurosport haben im letzten Jahr eine langfristige Kooperation zur Ausstrahlung der FLYERALARM Frauen-Bundesliga über drei Spielzeiten (bis 2022) geschlossen. Eurosport war bereits in den Spielzeiten 2013/14, 2014/15 und 2015/16 Partner des DFB. Seit dieser Saison 2019/2020 ist Eurosport mit einer regemäßigen Live-Berichterstattung eine feste Anlaufstelle für alle Frauen-Fußball-Fans im Free-TV.

Der Saisonendspurt der FLYERALARM Frauen-Bundesliga live im Free-TV bei Eurosport 1:

VfL Wolfsburg – SC Freiburg – 20. Spieltag, Mittwoch (17. Juni) ab 13:45 Uhr

FC Bayern München – VfL Wolfsburg – 21. Spieltag, Sonntag (21. Juni) ab 12:45 Uhr

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen – 22. Spieltag, Sonntag (28. Juni) ab 13:45 Uhr

