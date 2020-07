Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat Nationalspielerin Kathrin Hendrich vom Toprivalen Bayern München verpflichtet. Die 28 Jahre alte Verteidigerin kommt ablösefrei vom Vizemeister und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Das teilte der VfL am Mittwoch mit. Nach Lena Oberdorf, Pauline Bremer und Katarzyna Kiedrzynek ist die Hendrich der vierte Neuzugang bei den Wölfinnen.

"Kathy ist eine international erfahrene und in der Defensive flexibel einsetzbare Spielerin, die seit vielen Jahren eine große Konstanz auf hohem Niveau an den Tag legt", sagte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann über die 34-malige Nationalspielerin.

Den Verein verlässt die schwedische Nationalspielerin Madelen Janogy (24), deren bis 2021 laufender Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Janogy war in der Winterpause nach Wolfsburg gewechselt, hielt sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen allerdings schon länger in der Heimat auf.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga FFC-Manager Dietrich: Fusion mit der Eintracht eine "Win-Win-Situation" 26/06/2020 AM 07:42

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Frauen wieder in der Königsklasse - Köln steigt ab

Play Icon WATCH Schalenübergabe in Corona-Zeiten: So erhält Meister Wolfsburg Trophäe 00:06:37

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Nächster Transfer fix: Bayern-Frauen holen Offensiv-Power aus Frankreich 23/06/2020 AM 10:00

Play Icon