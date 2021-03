Fußball

FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt zuhause remis gegen SV Meppen

Die Frauen von Eintracht Frankfurt haben es verpasst, sich mit einem Heimsieg weiter nach oben zu orientieren in der Tabelle der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Gegen Aufsteiger SV Meppen reichte es am 15. Spielag nur zu einem 1:1 (0:1). Vivien Endemann brachte die Gäste nach 33 Minuten in Führung, ehe Lara Prasnikar in der 82. Minute zumindest noch das Remis sicherte.

