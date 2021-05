Fußball

Frauen Bundesliga - Wolfsburg-Coach Lerch exklusiv vor Topspiel gegen FC Bayern: "Zweite Chance"

Am Sonntag treffen die Frauen des VfL Wolfsburg in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf den Tabellenführer FC Bayern München. Mit einem Sieg könnten die Wölfinnen am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Im Vorfeld der Partie hat VfL-Coach Stephan Lerch exklusiv mit Eurosport-Moderatorin Anna Kraft gesprochen.

00:07:26, vor einer Stunde