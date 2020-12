Fußball

Frauen-Bundesliga: Meppen hält Duisburg nach Remis auf Distanz

Sowohl der SV Meppen als auch der MSV Duisburg haben einen Befreiungsschlag in der Frauen-Bundesliga verpasst. Die beiden abstiegsbedrohten Teams trennten sich zum Rückrundenauftakt am 12. Spieltag in einer chancenarmen Partien torlos. Während der Aufsteiger aus Meppen mit dem Punktgewinn auf Rang zehn springt, rangiert Duisburg weiter auf Platz 12 und damit am Tabellenende.

