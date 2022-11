Schüller will mit den Bayern "natürlich die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal holen und in der Champions League so weit es geht kommen".

Seit ihrem Wechsel im Sommer 2020 von der SGS Essen erzielte die 24-Jährige in 74 Einsätzen 53 Tore für München.

In der vergangenen Saison avancierte die Vize-Europameisterin zur Torschützenkönigin der Bundesliga.

"Für uns ist wichtig, die Mannschaft zusammenzuhalten. Wir brauchen Kontinuität, um erfolgreich sein zu können", sagte Rech zur Kaderplanung: "Die Vertragsverlängerung mit Lea ist ein Puzzleteil und ein wichtiger Schritt gewesen."

(SID)

