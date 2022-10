Fußball

Turbine Potsdam unterliegt auch beim SV Meppen - die Highlights

Turbine Potsdam steckt in der Frauen-Bundesliga weiter am Tabellenende fest. Beim SV Meppen, Ex-Klub von Turbine-Coach Sebastian Middeke, verlor der Traditionsverein mit 0:2 (0:0) und kassierte die vierte Niederlage in Folge. Die Höhepunkte der Partie im Video.

00:03:12, vor 12 Minuten