Sydney Lohmann war Teil des deutschen Nationalteams, das bei der EM in England begeisterte und erst im Finale von Wembley 1:2 nach Verlängerung den Gastgeberinnen unterlag.

Mehr als 87.000 Zuschauer waren im Stadion dabei. Ein überragender Zuspruch, zumal auch die TV-Quoten in Großbritannien und Deutschland hervorragend waren. Einen Teil dieses Hypes, hofft Lohmann, könnte auch der Bundesliga zugutekommen.

"Wenn es Highlightspiele gibt, kann man die Stadien auch nutzen. Sie bieten noch mal eine größere Bühne", sagt die 22-Jährige.

In der vergangenen Saison kam die Frauen-Bundesliga auf einen Schnitt von rund 800 Fans pro Partie. Ein Wert, der gesteigert werden soll. Man könne zwar nicht "bei jedem Ligaspiel die Allianz Arena vollkriegen", aber "sich Stück für Stück verbessern", betont Lohmann. "Wenn wir das hinkriegen, ist es auch ein Erfolg."

Positive Signale aus der Liga

Am Freitagabend startet die Mittelfeldspielerin mit dem FC Bayern bei Eintracht Frankfurt in die Saison. Die Adlerträgerinnen empfangen die Münchnerinnen allerdings nicht wie üblich im Stadion am Brentanobad, sondern im Deutsche Bank Park.

Ein eindeutiges Signal - und ein erster Schritt, weitere folgen: Am 2. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim den deutschen Meister Wolfsburg in der Prezero-Arena. Das Gipfeltreffen zwischen den Wölfinnen und Bayern München steigt Ende Oktober in der VW Arena.

Sydney Lohmann gegen Sandy Baltimore Fotocredit: Getty Images

Große Vorfreude auf das Auftaktspiel

Doch zuerst liegen Fokus und Feuer von Lohmann und Co. auf dem Auftakt in Frankfurt am Freitag. In der zurückliegenden Saison schockten die Frankfurterinnen die Bayern beim 3:2-Heimerfolg und luchsten dem Favoriten entscheidende Zähler im Meisterkampf ab.

Nun sinnt die Mannschaft um Lohmann auf Wiedergutmachung. "Die Vorfreude ist sehr groß", sagt die Nationalspielerin und erwartet "eine gute Stimmung" in der Arena.

Denn spätestens bei der Europameisterschaft in England wurde deutlich: "Es ist immer cool, in einem großen Stadion zu spielen."

