In der Hammergruppe B war die deutsche Elf gegen Mitfavorit Dänemark von Beginn an gefordert und untermauerte ihre Titelansprüche mit einer vom Beginn bis zum Schluss konzentrierten Leistung.

Deutschland schnupperte durch zwei Lattentreffer von Linksverteidigerin Felicitas Rauch (10./14.) bereits früh an der Führung, ehe Lina Magull die starke Anfangsphase verdientermaßen belohnte. Die Mittelfeldspielerin setzte energisch gegen Stine Pedersen nach, eroberte den Ball und brachte die DFB-Auswahl mit einem krachenden Abschluss in den Winkel in Führung (21.).

Dänemark zeigte sich im ersten Durchgang nur ein Mal gefährlich, als Signe Bruun die deutsche Torfrau Merle Frohms mit einem Schuss aus 17 Metern zu einer guten Parade zwang (30.).

Nach der Pause knüpften die deutschen Frauen nahtlos an ihre starke Darbietung aus Durchgang eins an und erhöhten nach einer knappen Stunde folgerichtig auf 2:0. Nach einer Ecke von Magull setzte sich Schüller im Fünfer entschlossen gegen Pedersen durch und verlängerte den Ball per Kopfball in die Maschen (57.).

Um ein Haar hätte es bei der nächsten Ecke erneut im dänischen Kasten geklingelt, Rauchs frecher Direktversuch landete aber am Pfosten (63.). In der Schlussphase machte die eingewechselte Lena Lattwein schließlich alles klar: Eine Kopfballverlängerung von Lena Oberdorf versenkte die Wolfsburgerin mit einem trockenen Abschluss aus kurzer Distanz zum 3:0 (78.).

Für den emotionalen Schlusspunkt sorgte dann Alexandra Popp, die - in ihrem ersten EM-Spiel überhaupt - eine traumhafte Kombination wuchtig per Kopf zum 4:0-Endstand vollendete (86.).

Die Stimmen:

Lea Schüller (Deutschland): "Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Wir sind alle sehr zufrieden, unser Angriffspressing hat heute super funktioniert."

Alexandra Popp (Deutschland): "Die Mannschaftsleistung war heute einfach überragend. Wir haben verdient auch in der Höhe gewonnen - das macht Lust auf mehr!"

Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin): "Heute gibt es nicht viel zu meckern. Wir waren von Anfang an da und haben eine tollte Mannschaftsleistung abgeliefert. Ich bin sehr zufrieden."

Das fiel auf: Harder kein Faktor

Mit der dreimaligen Weltfußballerin Pernille Harder hatte Dänemark einen absoluten Superstar im Team, der in diesem Spiel aber nahezu kein Faktor war. Die dänische Top-Angreiferin wurde von DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich immer wieder sofort bei der Ballannahme gestört und kam so nicht zur Entfaltung. Die dänische Kapitänin blieb im gesamten Spiel ohne einen Abschluss.

Die Statistik: 500

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft absolvierte gegen Dänemark ihr 500. Spiel der Geschichte. Das erste Länderspiel bestritten die deutschen Frauen 1982 vor 40 Jahren.

