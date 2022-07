Die deutsche Nationalmannschaft musste im EM-Finale gegen Gastgeber England im Wembley-Stadion eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach der Verlängerung hieß es aus Sicht des DFB-Teams 1:2 , das Ende des Traums vom Titel.

Mit dem Triumph über die Rekord-Europameisterinnen beendeten die Engländerinnen eine insgesamt 56 Jahre andauernde Durststrecke.

Erstmals seit 1966, als die Three Lions ebenfalls in Wembley gegen Deutschland Weltmeister wurden, gewann eine Nationalmannschaft von der Insel ein großes Turnier.

Im Anschluss überschlug sich die englische Presse vor Lobeshymnen, in Deutschland haderte einzelne Medien hingegen mit einem verwehrten Handelfmeter - die "Bild-Zeitung" witterte sogar einen Betrug - und zog Parallelen zum legendären Wembley-Tor von Geoff Hurst.

Die internationalen Pressestimmen:

Bild-Zeitung: "Wieder Wembley! Klarer Handelfmeter verweigert! Wir weinen mit Euch! Sogar mit VAR werden wir betrogen"

Kicker: "Schock in der Verlängerung: DFB-Frauen verlieren ohne Popp EM-Finale gegen England – Der ganz große Wurf blieb den DFB-Frauen verwehrt. Ohne die verletzte Kapitänin Alexandra Popp verloren sie das EM-Finale in der Verlängerung mit 1:2."

Spiegel: "England feiert historischen Sieg in Wembley – In einem langen EM-Finale hat die DFB-Elf mit 1:2 das Nachsehen: Die Engländerinnen erkämpfen sich vor heimischer Kulisse den Sieg in der Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielt Chloe Kelly."

Süddeutsche: "Schock in der 110. Minute - Im tosenden Wembley-Stadion muss die deutsche Auswahl den kurzfristigen Ausfall von Kapitänin Popp verkraften und unterliegt England in der Verlängerung. Das Finale ist geprägt von Zweikämpfen - und mindestens einer strittigen Elfmeterszene."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Nach dem Drama fließen die Tränen - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen verliert das EM-Finale in London gegen England auf dramatische Weise in der Verlängerung. Das Team überzeugt – aber Kapitänin Alexandra Popp fehlt."

Spox: "'Tut gerade einfach schweineweh': England ringt Deutschland im EM-Finale nieder"

ENGLAND

The Sun: "It's come home! Super-Jocker Kelly trifft entscheidend in der Verlängerung, Lionesses bringen den Fußball mit einem 2:1 gegen Deutschland nach Hause."

Mirror: "England schlägt Deutschland 2:1 und beendet 56 Jahre Schmerz"

The Independent: "Lionesses werden Europameisterinnen, nachdem England Deutschland in einer dramatischen Verlängerung 2:1 bezwang"

The Express: "Wembley dreht frei: Lionesses gewinnen EM-Finale 2:1 gegen Deutschland"

The Guardian: "England krönt sich zum Champion, nachdem Kelly Deutschland in der Verlängerung versank."

The Times: "England schreibt Geschichte: Lionesses schlagen Deutschland – und gewinnen die EM."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Europameister! England feiert heißes Sommermärchen"

Der Standard: "England nach Sieg gegen Deutschland erstmals Europameister - Das Sommermärchen ist perfekt: 2:1-Erfolg der Lionesses vor finaler Rekordkulisse im Wembley. Nach Toren von Toone bzw. Magull gelang der Engländerin Kelly in der Verlängerung der entscheidende Treffer."

Kleine Zeitung: "England jubelt nach Sieg gegen Deutschland über den ersten Titel seit 1966"

SCHWEIZ

Blick: "Deutsche wittern nach Final-Niederlage Betrug – Engländerinnen holen ersten EM-Titel"

Neue Zürcher Zeitung: "Den Engländerinnen gelingt, was dem Männerteam in zehn Anläufen verwehrt geblieben ist – sie werden Europameisterinnen"

SPANIEN

AS: "England hat eine neue Königin"

Mundo Deportivo: "England schlägt Deutschland in der Verlängerung – und krönt sich zum Europameister"

