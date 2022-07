Kadidiatou Diani (6.) und Griedge Mbock Bathy (41.) schossen ein stellenweise zu harmloses Frankreich in die nächste Runde, während Janice Cayman (36.) die Belgierinnen zwischenzeitlich jubeln ließ. Wendie Renard (90.) scheiterte für Frankreich in der Schlussphase noch per Elfmeter und vergab auch den Nachschuss.

Belgiens Amber Tysiak hatte den Strafstoß mit einem Handspiel verschuldet und sah die Gelb-Rote Karte. Die französische Star-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto (Paris St. Germain) hatte bereits nach 17 Minuten verletzt ausgewechselt werden müssen.

Unter Druck steht indes Italien, das in Manchester gegen Island zuvor nur zu einem 1:1 (0:1) gekommen war. Valentina Bergamaschi (62.) glich die isländische Führung durch Karolina Vilhjalmsdottir (3.) aus.

Nach ihrer 1:5-Pleite gegen Frankreich zum Auftakt verweilt die Mannschaft von Trainerin Milena Bertolini auf Rang vier. Die Italienerinnen sind bei einem Zähler punktgleich mit Belgien, das am Montag (21:00 Uhr) der letzte Gruppengegner ist. Der Gruppenzweite Island, der Frankreich parallel fordert, hat zwei Punkte auf dem Konto.

