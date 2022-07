Marcus Rashford und seine Kollegen konnten sich ein verschmitztes Grinsen nicht verkneifen.

Abseits des Wechsel-Theaters um Superstar Cristiano Ronaldo setzte Manchester United zum Auftakt der neuen Saison am Dienstagabend im Rajamangala National Stadium zu Bangkok beim 4:0 (3:0)-Kantersieg im Testspiel gegen den FC Liverpool ein Ausrufezeichen.

Ad

Selbstverständlich sollte das Ergebnis nicht zu hoch gehängt werden, zumal aufseiten der Reds mit Jordan Henderson, Luis Díaz und Keeper Alisson Becker gerade einmal drei Spieler von Beginn auf dem Platz standen, die auch bei der 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid starteten.

Fußball Nach Testspiel-Klatsche: Klopp scherzt über Millionen-Neuzugang VOR 12 STUNDEN

Dennoch war es ein rundum gelungenes Debüt für Neu-Trainer Erik ten Hag, der nach Abpfiff gemeinsam mit Kapitän Bruno Fernandes den ausgefallenen Siegerpokal inmitten des Konfettiregens in Empfang nahm.

"Wir sind zufrieden, weil das Team mit einer großartigen Einstellung gespielt hat. Wir wissen, dass wir gerade erst am Anfang stehen und speziell im Pressing einige Fehler gemacht und Chancen zugelassen haben. Allerdings haben wir auch etliche Chancen kreiert", bilanzierte der 52-Jährige.

United verkommt in der Vorsaison zur Lachnummer

Während Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp nach der Klatsche ihre Wunden leckten ("Das Spiel kam offensichtlich für einige unserer Spieler zu früh"), machte sich bei United so etwas wie leichte Aufbruchstimmung breit.

Auch wenn es sich letztlich nur um einen Testspielsieg handelte, war es für die Fans der Red Devils nach einer verkorksten Vorsaison gleichwohl ein willkommenes Erfolgserlebnis.

Der Rekordmeister landete in der Endabrechnung der Premier League lediglich auf Platz sechs (mit 13 Punkten Rückstand auf die Champions-League-Ränge) und muss somit in der kommenden Spielzeit mit der Europa League vorliebnehmen.

"United war in der vergangenen Saison so etwas wie eine Lachnummer. Sie haben nicht nur einige Partien verloren, sondern sie haben dabei auch furchtbar gespielt und wurden von Mannschaften in Verlegenheit gebracht, die auf dem Papier weniger Qualität haben", konstatiert Ibrahim Mustapha von Eurosport in London.

Unter ten Hag soll nun alles anders werden.

Erik ten Hag mit dem Siegerpokal nach dem Erfolg gegen den FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

United hängt am Tropf von Cristiano Ronaldo

Der ehemalige Ajax-Coach, der mit der Empfehlung von je zwei Meistertiteln und Pokalsiegen in den Niederlanden nach Manchester kommt, sieht sich mit der Mammutaufgabe konfrontiert, United auf sportlicher Ebene einen komplett neuen Anstrich zu verpassen.

"Ich weiß, dass wir gute Spieler haben, aber wir müssen als Team spielen", forderte ten Hag im Anschluss an den Prestigesieg gegen Liverpool. Eine Aussage, die das Hauptproblem der Red Devils im Angriff recht gut auf den Punkt bringt.

Das Offensivspiel verkam in der Vorsaison vermehrt zur One-Man-Show von Ronaldo. Der 37-Jährige war nicht nur an mehr als einem Drittel aller United-Tore in der Liga beteiligt (21 von 57), sondern holte sich mit wettbewerbsübergreifend 24 Treffern mit große Abstand (es folgt Fernandes mit zehn Toren) unangefochten die vereinsinterne Torjägerkrone.

Ten Hag baut United um: Sancho der große Gewinner?

"Angesichts dessen, was man von ten Hag gehört hat, darf man erwarten, dass sich die Dinge in dieser Hinsicht dramatisch verändern werden. Bei Ten Hag dreht sich alles darum, ein Team aufzubauen", prognostiziert Mustapha: "Der Fokus auf einen (alternden) Superstar scheint das genaue Gegenteil dieser Philosophie zu sein. Ob Ronaldo damit zufrieden sein wird, ist eine ganz andere Geschichte."

Statt wie bisher soll die Last in der Offensive auf mehrere Schultern verteilt werden, womit man schnell bei Jadon Sancho angekommen wäre. Der ehemalige Dortmunder hinterließ gegen Liverpool einen dynamischen Eindruck und belohnte sich für eine ansprechende Leistung mit dem Führungstor. Nach einem insgesamt gebrauchten Debütjahr (fünf Treffer, drei Assists) gilt es für den 22-Jährigen nun, den nächsten Schritt zu machen.

"Man hat bereits bei Ajax gesehen, dass ten Hag ein großer Fan von Flügelstürmern ist. Sancho sollte also die Art von Spieler sein, die unter seiner Führung aufblüht. Ich glaube, dass er der Spieler ist, der am meisten von der Ankunft des neuen Trainers profitieren kann", ist Mustapha überzeugt.

Jadon Sancho (l.) und Marcus Rashford - Manchester United Fotocredit: Getty Images

De Jong vor Wechsel: Uniteds neuer Schlüsselspieler

Unterstützung könnten Sancho und Co. dabei von Frenkie de Jong bekommen, dessen Wechsel vom FC Barcelona in den Nordwesten Englands, wo er auf seinen ehemaligen Förderer ten Hag treffen würde, laut Medienberichten unmittelbar vor dem Vollzug stehen soll. Ein regelrechter Transfer-Coup, wie Fußball-Experte Mustapha findet.

"Das Mittelfeld von United ist seit einiger Zeit ein Problembereich. Wenn sie de Jong bekommen sollten, besteht für mich kein Zweifel, dass er in Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen wird", schwärmt er.

Bereits bei Ajax Amsterdam sorgte ten Hag gemeinsam mit de Jong und Donny van de Beek, der ebenfalls bei den Red Devils unter Vertrag steht, unter anderem mit dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale (2019) für Furore.

Auch wenn United davon noch ein gutes Stück entfernt ist, lässt sich festhalten, dass der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde.

Das könnte Dich auch interessieren: Gnabry-Rückkehr auf die Insel? Es hakt an allen Ecken und Enden

Voss-Tecklenburg freut sich fürs Team: "Froh, dass sie belohnt werden"

Premier League Traum-Duo mit Messi? Vier interessante Ronaldo-Szenarien 11/07/2022 UM 21:01