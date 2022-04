Der 55 Jahre alte Rincón war am Montag nach einem Zusammenstoß in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden und knapp drei Stunden operiert worden.

Es hatte zuvor einen heftigen Zusammenstoß eines Busses mit einem Lieferwagen gegeben, in dem er unterwegs war.

Ad

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Champions League Nach Viertelfinal-Spektakel: Ancelotti schwärmt von "Magie des Bernabeu" VOR 20 STUNDEN

Rincón war in seiner aktiven Zeit als "Colossus" bekannt. Der frühere Offensivspieler zählte zu den Stars der kolumbianischen Nationalmannschaft, die 1990 bei der WM in Italien in der Gruppenphase unter anderem auf den späteren Weltmeister Deutschland traf. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit sorgte Rincon im Duell mit der DFB-Auswahl damals für ein 1:1.

(SID)

Champions League Lachend im Talk mit Ancelotti: Tuchel von Schiedsrichter "enttäuscht" VOR 20 STUNDEN