Müller sei "eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein", so Kahn weiter.

Für den FC Bayern erzielte Müller in 607 Pflichtspielen insgesamt 566 Treffer, mit 365 Toren ist er unangefochtener Rekordtorschütze der Bundesliga.

Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Insgesamt traf er in 62 Einsätzen für Deutschland 68 Mal.

"Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist", twitterte der Verein.

Mit den Bayern wurde Müller viermal Meister sowie Pokalsieger und gewann einmal den Weltpokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister und einmal den Europapokal der Pokalsieger.

"Erinnerung wird auf ewig weiterleben"

"Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein", ergänzte Kahn.

Gerd Müller schoss Deutschland 1974 zum zweiten WM-Titel Fotocredit: SID

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer trauerte. "Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben."

Erst in der vergangenen Saison hatte Bayerns Torjäger Robert Lewandowski den "ewigen" Bundesliga-Torrekord von Müller aus der Saison 1971/72 gebrochen. Damals hatte der "Bomber" insgesamt 40 Tore in einer Spielzeit erzielt, Lewandowski schaffte 41 Treffer.

Gerd Müllers Karriere im Überblick:

Spitzname: Bomber (der Nation)

geboren am 3. November 1945 in Nördlingen

gestorben am 15. August 2021

erlernter Beruf: Weber

Größe: 1,74 m

Familienstand: verheiratet mit Uschi, eine Tochter

Vereine/Teams als Spieler:

TSV Nördlingen (1954 bis 1964)

Bayern München (1964 bis Februar 1979)

Fort Lauderdale Strikers (Februar 1979 bis Dezember 1981)

Smith Brothers Lounge Fort Lauderdale (1982)

Nationalmannschaft: 62 Spiele/68 Tore

Erfolge als Spieler:

Weltmeister 1974

WM-Dritter 1970 (Torschützenkönig/Zehn Tore)

Europameister 1972 (Torschützenkönig/Vier Tore)

Weltpokalsieger 1976

Europapokalsieger der Landesmeister 1974, 1975, 1976

Europapokalsieger der Pokalsieger 1967

Deutscher Meister 1969, 1972, 1973, 1974

DFB-Pokalsieger 1966, 1967, 1969, 1971

Meister Regionalliga Süd 1965

Bundesliga-Aufstieg 1965

Meister Bezirksliga 1964

Bundesliga-Torschützenkönig 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978

Europas Torschützenkönig 1970 (38 Tore), 1972 (40 Tore)

Verein als Trainer:

Bayern München (1992 bis 2014, Co-Trainer II. Mannschaft)

Ehrungen/Auszeichnungen:

Europas Fußballer des Jahres 1970

Deutschlands Fußballer des Jahres 1967 und 1969

Silbernes Lorbeerblatt 1966

Bundesverdienstkreuz am Bande 1977

FIFA-Verdienstorden 1998

Rekorde (Auswahl):

365 Bundesliga-Tore (in 427 Spielen)

67 Europacup-Tore (deutscher Rekord)

40 Bundesliga-Tore in einer Saison (1971/72)

27 Bundesliga-Heimsaisontore (1972/73)

18 Minuten: schnellster deutscher WM-Hattrick (1970)

Statistik:

Bezirksliga: 32 Spiele/51 Tore

Regionalliga Süd: 26/33

Pokal Süd: 2/2

Aufstiegsrunde Bundesliga: 6/6

Bundesliga: 427/365

DFB-Pokal: 62/78

Ligapokal: 5/12

NASL: 71/38

NASL-Play-offs: 9/2

Europapokal: 74/67

Europäischer Supercup: 3/3

Weltpokal: 2/1

Nationalmannschaft: 62/68

DFB-U23: 1/1

