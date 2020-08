Benedikt Höwedes verlässt das "knallharte Geschäft", Andre Schürrle "braucht keinen Beifall mehr" - binnen zwei Wochen haben zwei Weltmeister von 2014 ihre Karrieren beendet. Sechs Jahre nach dem monumentalen Triumph von Rio de Janeiro sind sie jedoch nicht die einzigen WM-Helden, die irgendwie in einer Art Dilemma stecken. Es gibt noch fünf weitere.

MARIO GÖTZE

"ARD"-Kommentator Tom Bartels wollte, dass er ihn macht - und Mario Götze machte ihn. Nach seinem glorreichen Siegtreffer im WM-Finale gegen Argentinien wurde der damalige Bayern-Star immer wieder an seiner Heldentat von Rio gemessen.

Diesen Ansprüchen konnte Götze sowohl beim Rekordmeister unter Pep Guardiola als auch nach seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund nicht gerecht werden. Nach seinem BVB-Abschied in diesem Sommer sucht der 28-Jährige derzeit einen neuen Klub.

MESUT ÖZIL

Mit rund 385.000 Euro Wochengehalt ist Özil seit Jahren der Topverdiener des englischen Traditionsvereins FC Arsenal. Sportlich hat Teammanager Mikel Arteta allerdings keine Verwendung mehr für den 2018 unter viel Wirbel aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Offensivspieler.

Seit dem Corona-Restart hat Özil in der Premier League keine einzige Minute gespielt - auch, aber nicht nur wegen leichter Rückenprobleme. Die "Gunners" möchten den 31-Jährigen deshalb gerne in diesem Sommer von der Gehaltsliste streichen.

Mesut Özil (li.), André Schürrle (mi.) und Mario Götze mit dem WM-Pokal Fotocredit: Getty Images

SAMI KHEDIRA

Ähnlich zur Situation von Mesut Özil spielt auch Khedira keine Rolle mehr beim italienischen Meister Juventus Turin. Seine fünfte Saison bei der Alten Dame ist wegen einer Knie-OP sowie einer Adduktorenverletzung die bislang härteste für den gebürtigen Stuttgarter.

Der 33-Jährige, der in der Saison 2019/20 nur auf 18 Einsätze bei Juve kam, hat laut italienischen Medien sogar um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. "Ich bin über den Erfolg unserer Mannschaft und über den neunten Scudetto in Serie begeistert, doch seit Dezember war für mich persönlich alles frustrierend", kommentierte Khedira, der zwei Verletzungen im Saisonverlauf erlitt.

"Ich hätte mir mehr von mir selbst erwartet. Doch jedes Mal wenn man stürzt, muss man wieder aufstehen. Das ist mein Verhalten seit 14 Jahren, in denen ich 20 Titel in Europas besten Ligen erobert habe", sagte der Mittelfeldspieler auf "Instagram". "Täglich arbeite ich hart, um so rasch wie möglich zurückkehren zu können und ich bin überzeugt, ich schaffe es", sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler. Khedira bekräftigte seine feste Absicht, bei Juve bleiben zu wollen.

JULIAN DRAXLER

Zumindest in den kommenden Wochen plant Trainer Thomas Tuchel vom französischen Starensemble Paris St. Germain noch mit Julian Draxler. Im Winter 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gekommen, ist der 26-Jährige in der Hauptstadt meist nur Teilzeit-Arbeiter.

In dieser Saison absolvierte Draxler bislang nur acht Pflichtspiele über die volle Spieldauer. Nach dem Finalturnier der Champions League in Lissabon "müssen wir mit ihm reden und uns über die Situation unterhalten", sagte Tuchel zur Zukunft des Ex-Schalkers.

RON-ROBERT ZIELER

Auch für den dritten Torhüter der Rio-Mannschaft läuft es alles andere als rund. Der 31-Jährige wagte nach dem Abstieg mit Hannover 96 im Jahr 2016 den Sprung zum damaligen englischen Meister Leicester City, musste dort aber zumeist auf der Bank Platz nehmen.

Im vergangenen Sommer kehrte Zieler nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart nach Hannover zurück. Jetzt wurde ihm beim Zweitligisten nun mit Michael Esser eine neue Nummer eins vorgesetzt. Wie es für Zieler (Vertrag bis 2023) weitergeht, ist vollkommen offen.

96-Präsident Martin Kind sagte der "Neuen Presse" mit unfassbarer Härte: "Wenn Zieler mich fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben. "Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals." Später merkte er bei "Sport1" zwar an, er hätte "sensiblere" Worte finden können, blieb aber inhaltlich bei seinem Statement.

