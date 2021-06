Fußball

Haiti-Keeper Josue Duverger mit unfassbarem Eigentor gegen Kanada

Haiti-Torwart Josue Duverger erlebte im Match gegen Kanada die wohl schwärzeste Stunde in seiner sportlichen Laufbahn. Der Keeper trat mehrmals am Ball vorbei und ließ das Leder in sein Tor kullern. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:19, vor 36 Minuten