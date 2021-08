Gelber Helm, orangene Weste.

So hat sich Hansi Flick die Baustelle auf der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad angeschaut. Auf dem Gelände soll bis Ende 2021 der neue DFB-Campus entstehen. Viel Zeit zur Fertigstellung bleibt also nicht mehr.

Viel Zeit hat auch der neue Bundestrainer nicht mehr bis zu seinen ersten Pflichtspielen. Flick ist bereits Anfang September in der WM-Qualifikation in drei Partien gegen Liechtenstein (2.9.), Armenien (5.9.) und Island (8.9.) gefordert.

Dabei wirkt die deutsche Nationalmannschaft nach der katastrophalen WM 2018 in Russland sowie der ernüchternden paneuropäischen EM im vergangenen Juni/Juli in ihrem Grundgerüst erschüttert.

Die Aufräumarbeiten auf der DFB-Baustelle nach dem Rücktritt von Joachim Löw muss nun Flick leisten. Und zwar schnell.

Das fordert der DFB von Hansi Flick

Bis zur Winter-WM 2022 in Katar bleiben Flick noch gut 16 Monate Zeit. Bis dahin muss der ehemalige Bayern-Trainer den Turnaround schaffen.

Flick soll für eine "Aufbruchstimmung sorgen. Der DFB braucht seine Ehre zurück", forderte Interimspräsident Peter Peters auf der Pressekonferenz in Frankfurt zum Amtsantritt des neuen Bundestrainers. Klare Worte.

Flick muss dafür die Trümmer, die Löw sowie die ehemalige DFB-Spitze um Fritz Keller hinterlassen haben, erst einmal zusammenkehren.

"Hansi ist unser absoluter Wunschtrainer. Ich weiß auch, was alles in ihm steckt. Er kann die Menschen begeistern", betonte Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Ein klarer Auftrag an Flick: Er soll für einen Stimmungsumschwung beim DFB sorgen.

Dass er das kann, hat er bereits beim FC Bayern München bewiesen. Nach dem Aus von Niko Kovac im November 2019 hat Flick in Windeseile den deutschen Rekordmeister zurück in die Spur geführt und Titel um Titel abgeräumt. Auch beim DFB hoffen die Verantwortlichen auf den Flick-Effekt.

Bierhoff schwärmt von Flick: "Absoluter Wunschtrainer"

Auf diese Spieler setzt Hansi Flick

"Die Erwartungen sind groß. Die Fußballnation Deutschland ist Erfolg gewöhnt. Und wir haben natürlich auch große Ansprüche an uns selbst", gab Flick die Devise zu seinem Start selbst vor.

"Die besten Spieler werden eingeladen. Wenn sie Top-Leistung abrufen, dann sind sie Teil der Mannschaft. Es ist wichtig, dass die besten Spieler Deutschlands auch für Deutschland spielen", machte Flick deutlich. Namentlich nannte er dabei insbesondere Marco Reus und auch Mario Götze.

Flick macht die Tür für Reus und Götze auf

Der neue Bundestrainer zeigte bei seiner Vorstellung einen klaren Plan bei seiner Philosophie auf. Er vertraut auf die Säulen der Nationalmannschaft, betonte aber zugleich, dass er auch immer wieder junge Spieler fördern wolle.

Auf Nachwuchskräfte wie Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Ridle Baku wird Flick also bauen und versuchen, sie nach und nach in die Mannschaft zu integrieren. Beim FC Bayern hat das mit Musiala hervorragend funktioniert.

"Wir wollen eine All-in-Mentalität vorleben. Das kennt man ja vom Poker, wenn man alles gibt, um am Ende auch als Sieger dazustehen. Es ist mir wichtig, dass alle Spieler auf dem Platz zeigen, dass sie für Deutschland alles geben", erklärte Flick sein Vorhaben.

Flick stellt sich als Bundestrainer vor: Fokus auf "All-In-Mentalität"

So sieht Flicks Schattenkabinett aus

Die Mentalität will Flick dabei mit seinem Trainerteam vorleben. Dabei setzt Flick in erster Linie auf zwei ganz enge Vertraute an seiner Seite: Marcus Sorg und Danny Röhl.

Sorg wurde vor der EM 2016 in Frankreich auf Flicks Vorschlag hin Co-Trainer von Löw. Der 55-Jährige Sorg ist ein langjähriger Freund von Flick. Mit Röhl arbeitete der neue Bundestrainer bereits zwei Jahre erfolgreich beim FC Bayern zusammen. Nun folgt der Analyse-Spezialist Flick zum DFB.

Neu-Bundestrainer Hansi Flick (rechts) mit seinen Assistenten Marcus Sorg (links) und Danny Röhl Fotocredit: Imago

Neuer Torwarttrainer und damit Nachfolger von Andreas Köpke wird Andreas Kronenberg. Der Schweizer ist seit 2011 für die Torhüter des SC Freiburg verantwortlich und hat dort Keeper wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafael Gikiewicz, Alexander Schwolow oder Florian Müller geformt.

Als Spezialtrainer holt Flick zudem Mads Buttgereit in seinen Stab. Der Däne, der zuletzt noch bei der dänischen Nationalmannschaft während der EM erfolgreich arbeitete, ist vor allem für die Standardsituationen zuständig.

Da die DFB-Elf seit Jahren enorm anfällig bei gegnerischen Standards ist und in der eigenen Offensive oftmals extrem harmlos agiert, hat Flick hier früh in seiner Amtszeit proaktiv versucht, diese Problemzone anzugehen.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Teamplayer bin und meinem Team hundertprozentig vertraue", erklärte Flick. Das gilt auch für Hermann Gerland. Der "Tiger" war in den vergangenen 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen beim FC Bayern tätig und soll Flick beim DFB als Scout unterstützen.

Flick bestätigt Zusammenarbeit mit Gerland beim DFB

Diese Teams nimmt sich Hansi Flick zum Vorbild

Vom Spielstil will Flick ähnlich agieren wie zu seiner Zeit in München. Der Heidelberger setzt auf hohes Pressing, frühe Balleroberungen und schnelles Umschaltspiel.

"Dann sind die Wege zum Tor auch viel kürzer. Wir wollen einen attraktiven Fußball spielen und klar ist unser Ziel, dass wir wieder an die Weltspitze versuchen ranzukommen", so Flick.

Als Vorbilder nimmt sich der neue Bundestrainer dafür Europameister Italien sowie Spanien. Beide Teams hätten ihn bei der EURO überzeugt.

"Die Leidenschaft von Italien und Spanien war begeisternd", sagte Flick. Vor allem die offensive Ausrichtung sowie die Energie der Spieler auf dem Platz haben dem 56-Jährigen bei den Südeuropäern gefallen.

Nie mehr zweite Liga! Flick will zur Weltspitze aufschließen

Flick will mit attraktivem Fußball auch die Fans zurückgewinnen. Diese hatten sich in den vergangenen Jahren immer weiter vom DFB abgewendet. Für seinen Neustart beim DFB möchte Flick sich aber auch Rat von seinem langjährigen Mentor und Vorgänger Löw holen.

"Ich habe ihm sehr viel zu verdanken, weil er mich auch gefördert hat. Wir werden uns sicher mal beim Abendessen oder beim Espresso trinken zusammensetzen und besprechen. Bis dahin lasse ich ihn aber ein wenig durchatmen", meinte Flick.

Zum Durchatmen hat er selbst keine Zeit. Seine große DFB-Mission, gespickt mit hohen Erwartungen, beginnt ab sofort.

