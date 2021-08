Am frühen Deinstag Nachmittag traf der langjährige Barça-Torjäger am Flughafen El Prat in Barcelona ein. Er befand sich in Begleitung seiner Frau und seiner drei Kinder. Mit einem Privatjet flog die Messi-Familie zum Pariser Flughafen Le Bourget.

Seine Ehefrau Antonella postete schon aus dem Learjet Richtung französische Hauptstadt ein Foto mit ihrem Gatten und schrieb dazu mit vier Herzen: "Auf zu einem neuen Abenteuer für uns Fünf."

Später tauchten dann erste Videos auf, die den Argentinier winkend und strahlend am Pariser Flughafen zeigen. Davor hatten sich PSG-Anhänger versammelt, die die Ankunft des Superstars frenetisch feierten. Danach absolvierte Messi im American Hospital den obligatorischen Medizincheck.

Am Abend wurden zudem die ersten offiziellen Bilder von Messi im PSG-Dress geleaked. Demnach erhält der 34-Jährige die Rückennummer 30, die er bereits in seinen ersten beiden Profisaison in Barcelona getragen hatte.

Der sechsmalige Weltfußballer wird bei PSG auf die Weltstars Neymar und Kylian Mbappé treffen und mit ihnen das wohl schlagkräftigste Angriffsduo des Planeten bilden.

Zudem hat sich PSG im laufenden Transferfenster bereits jeweils ablösefrei die Dienste des italienischen Nationaltorhüters Gianluigi Donnarumma, der spanischen Abwehrikone Sergio Ramos und des Niederländers Georginio Wijnaldum gesichert.

Messi: Gehaltsverzicht bringt Barça nichts

Am Dienstagnachmittag bereitete PSG seine Fans mit einem kryptisch gehaltenen Twitter-Post bereits auf die Ankunft des "Messias" vor.

Später gab der Hauptstadt-Klub bekannt, dass für Mittwoch um 11:00 Uhr eine Pressekonferenz im Parc des Princes geplant ist.

Messis Vater Jorge hatte kurz vor dem Abflug den Sensationstransfer zu PSG bestätigt.

Nach eigener Aussage hätte Messi sogar auf 50 Prozent seines auf knapp 35 Millionen Euro netto (!) geschätzten Jahresgehalts verzichtet - das änderte jedoch nichts. Barça hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.

Messi gewann 35 Titel mit Barcelona

Messis langjähriger Teamkollege Neymar, mit dem der 34-Jährige bereits von 2013 - 2017 beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, feierte die bevorstehende Ankunft von "La Pulga" bereits auf Instagram mit den Worten: "Wieder vereint."

Der argentinische Superstar gewann mit dem FC Barcelona insgesamt 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004.

Offiziell hat PSG den Transfer der Klub-Ikone des FC Barcelona allerdings noch nicht bestätigt. Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag für den argentinischen Ausnahmespieler. Angeblich ist der Kontrakt mit 40 Millionen Euro per annum dotiert.

