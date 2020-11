Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich auch insgesamt mit dem Spiel zufrieden: "Die Jungs haben sich echt reingehängt und auch ein intensives Spiel gezeigt. In der ersten Halbzeit hatten wir viele Chancen und versäumt, dass zweite Tor nachzulegen. In der zweiten Halbzeit haben sich dann mehr Fehler eingeschlichen. Aber man hat schon gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten."

Nicht nur die Debütanten Philipp Max und Ridle Baku konnten Löw überzeugen, auch Robin Koch und Ilkay Gündogan sah er als Gewinner: "Mit den Neuen kann man zufrieden sein. Ridle hat sich sehr bemüht auf der rechten Seite, Philipp Max ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Robin Koch stand hinten sehr stabil und mit Ilkay Gündogan in der ersten Halbzeit hat man sehr viel Spielkontrolle gehabt."

Dagegen ging der Bundestrainer mit Julian Brandt härter ins Gericht: "Was ihm so ein bisschen fehlt, ist die Konstanz. Sein Potential ist enorm, er hat schon eine enorme Qualität. Aber er muss schon noch die nächste Hürde überspringen."

Florian Neuhaus: "Wichtig war heute der Sieg und zu null gespielt zu haben. Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, leider haben wir es verpasst das zweite Tor nachzulegen. Wir haben es dann in der zweiten Hälfte teilweise zu kompliziert gemacht. Man hat da schon gesehen, dass wir nur ein Training zusammen hatten. Da sind die Abläufe noch nicht so da. Wichtig ist aber, dass wir in der Schlussphase hinten alles weggeputzt haben."