Publiziert 30/05/2021 Am 22:15 GMT

Rodríguez verschoss zudem in der 42. Minute einen Elfmeter. Sebastian Lletget (5.) hatte die USA in Führung gebracht.

Das Mönchengladbacher Quartett Breel Embolo, Denis Zakaria, Nico Elvedi und Yann Sommer stand bei den Schweizern in der Anfangsformation, eingewechselt wurden neben Zuber noch der Dortmunder Manuel Akanji und Admir Mehmedi vom VfL Wolfsburg.

Dessen Vereinskollege John Brooks stand ebenso in der Startelf der USA wie der Dortmunder Giovanni Reyna und Josh Sargent von Absteiger Werder Bremen. Schiedsrichter war der Hannoveraner Harm Osmers.

Champions League CL-Auslosung: BVB profitiert von Ex-Trainer Tuchels Triumph VOR 7 STUNDEN

Die Schweiz trifft bei der EM in Gruppe A in den Spielorten Baku und Rom auf Wales, Italien und die Türkei. Am Donnerstag steht ein letzter Test gegen Liechtenstein auf dem Programm.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Für die EURO: Henry kehrt auf die Trainerbank zurück

(SID)

Benzemas emotionale Rückkehr: "Nie aufgehört, daran zu glauben"

Bundesliga Trotz Klassenerhalt: Köln entlässt Sportdirektor Heldt VOR 8 STUNDEN