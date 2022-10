Die deutschen Fußballerinnen sind bereit. Bereit für volle Ränge, bereit für den ersten Heim-Auftritt seit dem großen Hype, bereit für den nächsten Schritt. Das Sommermärchen von England soll für die EM-Heldinnen im Dresdner Herbst ungebrochen weitergehen.

Etwas mehr als zwei Monate liegt das Finale gegen England in Wembley (1:2 n.V.) zurück. Seitdem "hat sich einiges getan", berichtete Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp. Die Euphorie nach dem Triumphzug ist noch immer spürbar, mehr als 24.500 Tickets sind für das Länderspiel gegen Frankreich am Freitag (20:30 Uhr) bereits verkauft.

"Wir freuen uns auf das Highlightspiel vor so vielen Zuschauern", sagte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich, und Popp brachte die Gefühlslage der Mannschaft vor dem ersten Heimspiel nach der EM auf den Punkt: "Die Stimmung im Team ist super, die Vorfreude ist groß - und wir sind allzeit bereit."

Popp freut sich, "den Hype mitgenommen zu haben", doch die 31-Jährige hofft "auf Nachhaltigkeit". Ihren Teil wollen die Spielerinnen dazu beitragen. "Es liegt in unserer Hand, dass wir nun weiterhin unsere Performance auf den Platz bringen und die Leute weiterhin begeistern mit unserem Spiel", sagte Hendrich.

"Die ersten Schritte sind gemacht"

Das wollen die Vize-Europameisterinnen bei der Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Frankreich, die Partie zur Primetime im Rudolf-Harbig-Stadion soll nur der Anfang sein. "Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen", sagte Lena Oberdorf. Hendrich ergänzte: "Die ersten Schritte sind gemacht, aber es sind auch noch viele zu gehen."

Sportlich gesehen soll der Test die nächste Phase einläuten. Mit der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) steht im kommenden Jahr gleich das nächste Highlight an. Nachdem die DFB-Elf das Ticket dafür schon sicher hat, "beginnt für uns ab jetzt die Turniervorbereitung", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Der Auftakt gegen einen Weltklassegegner wie Frankreich vor einer tollen Kulisse in Dresden ist dafür optimal."

Popp kritisiert Vereine: "Tun noch zu wenig"

Voss-Tecklenburg muss auf Quartett verzichten

Ihr Comeback im Kader feiert Ann-Katrin Berger, die sich zuletzt erneut einer Krebstherapie unterziehen musste. Die Rückkehr der Torhüterin sei "die schönste Nachricht rund um diese Länderspielmaßnahme", sagte Voss-Tecklenburg. Verzichten muss die 54-Jährige auf die verletzten Giulia Gwinn, Sara Däbritz und Laura Freigang sowie auf Lina Magull (Corona).

Das Selbstbewusstsein ist trotz der Ausfälle da. Vor allem, weil man "Frankreich im EM-Halbfinale mit extremem Willen und extremer Mentalität besiegt" habe, sagte Popp, die Deutschland damals mit einem Doppelpack ins Finale geschossen hatte.

Voss-Tecklenburg erwartet einen "spannenden Vergleich auf höchstem Niveau". Genau solche Spiele seien für die weitere Entwicklung "extrem wichtig", sagte Popp. Denn: "Uns ist schon bewusst, wo wir hinwollen. Wir wollen nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft erfolgreich spielen" - und weiter die Fans begeistern.

(SID)

Popp schwärmt: "Mehr brauche ich nicht"

