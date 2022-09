Durch den standesgemäßen Sieg blieb Argentinien zum 35. Mal in Folge ungeschlagen. Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die Seleccion 2019 im Copa-America-Halbfinale.

Messi hatte bereits beim vorherigen Testspiel gegen Honduras (3:0) einen Doppelpack erzielt.

Mexiko musste im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien derweil eine 2:3 (2:0)-Pleite hinnehmen. Trotz einer komfortablen Pausenführung verlor der WM-Teilnehmer gegen die Mannschaft von Ex-Bayern-Star James Rodriguez.

Bei der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

