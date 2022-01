Coulibaly war auf der eigenen Torlinie abseits des Spielgeschehens zusammengebrochen, James sprintete sofort herbei und kümmerte sich um den früheren Verteidiger von Panathinaikos Athen.

Wie der Mannschaftsarzt der Gäste, Mukhtar Shabaan, nun via Twitter bestätigte, war James' schneller Einsatz der entscheidende Grund dafür, dass Coulibaly frei atmen konnte. Danach führten die herbeigeeilten Sanitäter eine Herzdruckmassage durch und setzten die medizinische Behandlung fort.

Coulibalys Ehefrau Aurélie gab bereits am Abend über den Instagram-Kanal des 32-jährigen Maliers leichte Entwarnung zum Gesundheitszustand ihres Mannes: "Ousmane ist in einem stabilen Zustand."

Am Donnerstag meldete sich Coulibaly ebenfalls auf Instagram selbst aus dem Krankenhaus. Unter dem Bild, auf dem er mit erhobenem Daumen in die Kamera strahlt, bedankte er sich bei seinem Mannschaftsarzt für die Rettung und die moralische Unterstützung seiner Frau.

Coulibaly bedankt sich bei James

"Dank Gott und dank der Helden wurde ich gerettet", schrieb der 32-Jährige und richtete auch einen besonderen Gruß an den früheren Bayern-Mittelfeldstar: "Danke an James, der als erster da war und meinen Kopf gehalten hat."

Mittelfeldspieler James Rodríguez wechselte im September vom FC Everton nach Katar. Bei Al-Rayyan wird der Kolumbianer von dem früheren PSG-Coach und französischen Nationaltrainer Laurent Blanc trainiert.

Von 2017 bis 2019 spielte der Torschützenkönig der WM 2014 für den FC Bayern. In 67 Pflichtspielen erzielte er 15 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor.

Das Spiel in der Qatars Star League wurde nach dem Vorfall abgebrochen und am Montag beim Zwischenstand von 1:0 fortgesetzt. Beim 3:0-Heimsieg von Al-Rayyan SC avancierte James dann mit zwei Treffern zum Matchwinner. Die wichtigste Aktion des Spiels gelang ihm aber bereits am Samstag.

