Der Kontakt zum Rekordmeister sei momentan überschaubar, erklärte Zirkzee vor Kurzem in einem Interview mit dem niederländischen TV- und Radiosender "NOS Nieuws". "Wir werden uns erst nach der Saison wieder unterhalten. Hier bekomme ich bis dahin meine Einsatzminuten, das war mein Ziel", führte er aus.

Dass er sich im Sommer wieder nach München aufmacht, um hinter Robert Lewandowski auf der Ersatzbank Platz zu nehmen, sei alles andere als beschlossene Sache. Der Stürmer peilt angeblich eine weitere Leihstation an, um dort zusätzliche Praxis sammeln zu können.

"Ich denke nicht, dass es viel Sinn macht, nach einer Saison, in der ich viel spiele, zu Bayern zurückzukehren. Ich will einfach nur spielen und nach dieser Saison werde ich sehen, wo das am besten ist, und dann werde ich auch mit den Bayern sprechen."

Eine Aussage, die in dieser Art und Weise nicht unbedingt zu erwarten war. Vor einem Monat schlug der niederländische U21-Nationalspieler noch einen anderen Ton an: "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler bei Bayern werde", erklärte er damals gegenüber "GOAL".

Interesse aus der Premier League

Doch auch der FC Bayern muss sich in der Personalie Zirkzee alsbald entscheiden. Will man mit dem vielversprechenden Sturmtalent noch Geld verdienen, muss der 2023 auslaufende Vertrag verlängert werden. Ansonsten müsste man einen Verkauf im Sommer anstreben.

Eine mögliche Ablöse soll zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen, Interesse an einer Verpflichtung Zirkzees soll vor allem in der Premier League bestehen. Für den Niederländer geht es in erster Hinsicht um Spielpraxis - die er bei den Münchnern in naher Zukunft wohl nicht bekommen wird.

