Für Núnez' Dienste überwies der FC Liverpool in dieser Sommer-Transferperiode eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro an Benfica Lissabon, was für den Mittelstürmer hohe Erwartungen an der Anfield Road bedeuten dürften.

Auch innerhalb der Mannschaft scheint man von den Künsten des Uruguayers überzeugt zu sein.

"Man hat sofort gesehen, dass die Jungs ihn [Darwin Núnez, Anm. d. Red.] gesucht haben", befand Klopp nach der Niederlage gegen die Red Devils.

Gesucht und gefunden wurden die Spieler von Testspiel-Gegner Manchester United.

Für die Mannschaft von Neu-Trainer Erik ten Hag erzielten der frühere Dortmunder Jadon Sancho (12.), Fred (30.), Leih-Rückkehrer Anthony Martial (33.) und Facundo Pellistri (76.) die Tore.

