Fußball

Der FC Barcelona beschäftigt sich mit André Onana von Ajax Amsterdam - Was wird aus Marc-André ter Stegen?

Der FC Barcelona baggert an André Onana von Ajax Amsterdam. Das berichtet die "Mundo Deportivo". Welche Auswirkungen hätte ein Transfer des 25-Jährigen auf die Zukunft von Marc-André ter Stegen? Barças Erzrivale Real Madrid arbeitet derweil am personellen Umbruch und sucht Verstärkungen für das Mittelfeld. Zudem baggert Juventus an einem City-Star. Die fünf Transfergerüchte des Tages.

00:02:05, vor 30 Minuten