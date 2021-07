In den sozialen Medien war die Gelegenheit des Niederländers vielfach geteilt und teilweise höhnisch und verärgert kommentiert worden.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte Zirkzee nach dem Spiel dagegen für dessen Auftritt weitgehend in Schutz genommen: "Er hat den Gegenspieler einfach nicht gesehen und wollte den Ball locker reinschieben. In einem Bundesliga-Spiel wird er da hoffentlich ein bisschen mehr Seriosität haben. Aber ich muss nicht mit ihm reden, das wird er selbst wissen", erklärte der 34-Jährige.

Zirkzee war erst jüngst von einer unglücklichen Leihe von Parma Calcio zurück in die bayrische Landeshauptstadt gekehrt. Für die Italiener, die am Saisonende den Gang in die Serie B antreten mussten, kam der U-Nationalspieler der Elftal lediglich viermal zum Einsatz. Ein Tor war ihm während seines Intermezzos nicht gelungen.

