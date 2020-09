Er selbst habe mit Messi noch nicht darüber gesprochen, aber das habe dieser "nicht einmal mit dem Verein" getan. "Also weiß ich ehrlich gesagt nichts davon", führte de Jong weiter aus.

Für den Barça-Profi steht fest: "Wenn Messi wirklich geht, wird es ein schwerer Schlag für die Mannschaft und den Verein sein. Wenn ich nach diesen Länderspielen zurückkomme, werde ich sehen, was im Verein passiert ist".

In einem Gespräch mit "Fox Sports" fügte der Mittelfeldakteur noch hinzu: "Ich hoffe, dass Messi immer noch da ist, wenn ich zurückkomme, aber das liegt nicht an mir. Messi ist immer noch in unserer WhatsApp-Gruppe".