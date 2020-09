Der Rekordmeister sucht noch nach einer Alternative auf der Position hinten rechts in der Viererkette. Dort war in der abgelaufenen Saison Benjamin Pavard gesetzt. Nach einer Verletzung sprang beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon dort Joshua Kimmich ein.

Eurosport-Check: Bellerín ist beim FC Arsenal Stammkraft und beweist bereits seit Jahren, dass er Weltklasse-Format hat. Der Spanier besticht insbesondere mit seiner Schnelligkeit und seiner Zweikampfstärke. Allerdings hat Bellerín auch den Anspruch immer zu spielen. Während er bei Arsenal kaum ernsthafte Konkurrenz auf seiner Position hat, müsste er in München erst einmal an Weltmeister Pavard vorbei.

Zudem darf bezweifelt werden, ob sich der FC Bayern in den Transferpoker mit PSG und Juve ernsthaft einmischt, wenn jetzt schon Summen um die 30 Millionen Euro im Raum stehen. So viel würden die Münchner dem Vernehmen nach eher nicht für einen Back-up-Spieler ausgeben wollen. Genau so einen sucht Flick jedoch. Daher ist Sergiño Dest (19) von Ajax Amsterdam weiterhin der Top-Favorit in München.