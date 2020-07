Das Engagement von Martin Braithwaite beim FC Barcelona könnte nicht aberwitziger sein. Erst im verganenen Februar verpflichtet, ist man laut der "Mundo Deportivo" nach nur 5 Monaten bereits auf der Suche nach einem "Ausweg" für den Mittelstürmer. Ein Verkauf des 29-Jährigen liegt nahe. Vor allem dann, wenn Lautaro Martínez, der als Wunschspieler bei Barça gilt, verpflichtet werden sollte.

Der 18 Millionen teure Neuzugang aus dem vergangenen Winter absolvierte für die Katalanen bisher elf Spiele und erzielte einen Treffer. In der Startelf stand der 29-Jährige jedoch nur viermal. Der Transfer des dänischen Nationalspielers hat sich beim spanischen Rekordmeister also kaum bemerkbar gemacht.

Anders sieht es bei Leganés aus, das damals machtlos seinen besten Stürmer hergeben musste und seinerseits nicht nachkaufen durfte. Der spanische Klub ist, auch mangels Torgefahr, in die zweite Liga abgestiegen. Braithwaites Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2024. Doch was wird jetzt aus dem Stürmer?

Wie die spanische Sportzeitung schreibt, soll er in Barças Angriffs-Plänen für die nächste Saison nicht berücksichtigt sein. Demnach suche der Setién-Klub trotz vier weiterer Vertragsjahre nach einer Lösung, wie sie den Offensivspieler noch in diesem Sommer loswerden können.

Braithwaite: Tage beim FC Barcelona offenbar gezählt

Wie dieser Plan genau aussehen soll, ist noch unklar. Fest stehe aber, dass sich die Verantwortlichen des spanischen Vorzeigeklubs um eine Transfer-Lösung bemühen, welche die geleistete Ablösesumme für den früheren Leganés-Torjäger ausgleicht. Das Transferfenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Sollte man ihn nicht verkaufen können, würde Barça auch eine Leihe mit Kaufoption in Erwägung ziehen, heißt es in dem Bericht.

Die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs des Dänen beim FC Barcelona ist gering. Zumal Luis Suárez nach der Coronapause auf der Saison-Zielgeraden wieder fit wurde und zum Auftakt der nächsten Spielzeit wahrscheinlich wieder voll einsatzfähig ist.

Hinzu kommen laut "Kicker" Gerüchte um einen möglichen Transfer von Lautaro Martínez von Inter Mailand, den die Spanier, langfristig als Suarez-Nachfolger, eventuell sogar schon in diesem Sommer oder spätestens für nächstes Jahr auf der Wunschliste haben. Keine guten Aussichten für den Dänen, dessen Transfer aus heutiger Sicht wohl als einer der miesesten Deals der vergangenen Saison zu bewerten ist.

