Trainer Antonio Conte vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand glaubt nicht an eine Verpflichtung von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona. "Es ist einfacher, den Mailänder Dom zu versetzen, als Messi nach Mailand zu bringen", sagte Conte nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SSC Neapel. Auch Geschäftsführer Giuseppe Marotta hält einen Wechsel des Argentiniers für "Utopie".

Messi sei eine Ikone, ein großartiger Spieler, den jeder Verein haben wolle, so Marotta: "Doch kein italienischer Klub ist heute in der Lage, ihn unter Vertrag zu nehmen, es sei denn, es kommt zu außerordentlichen Umständen in Zusammenhang mit Eigentümern und Aktionären."

Er ergänzte: "Ich glaube, dass Messi sein Leben und seine Fußball-Zukunft in Barcelona sieht. Daran sehe ich nicht den Hauch eines Zweifels."

Serie A Messi nach Mailand? Plakat von Inter-Eigner lässt Fans hoffen VOR 15 STUNDEN

"PPTV", der TV-Sender des chinesischen Inter-Eigentümers "Suning", hatte am Dienstag Gerüchte über einen Wechsel Messis nach Mailand befeuert. Der Kanal sendete ein virtuelles Plakat, auf dem der Schatten Messis auf den Mailänder Dom projiziert war. Unklar ist, was "Suning" damit bewirken wollte.

Messi übt Kritik an Barcelona

Inters Ex-Präsident Massimo Moratti befeuerte in einem Interview mit "Kiss Kiss" die Gerüchte dagegen wieder: "Im Fußball können Träume wahr werden. Messis Vater würde zu Fuß zur Vertragsunterzeichnung kommen."

Zuletzt waren immer wieder Gerüchte lauter geworden, dass Messi den FC Barcelona vielleicht in Richtung Mailand verlassen wird. Ein angeblicher Hauskauf von Messis Vater und Berater, Jorge Messi, in Mailand soll ein weiteres Indiz dafür sein, berichtete "RAI".

Mit Barcelona landete der 33-Jährige in der abgelaufenen Saison nur auf Rang zwei und verpasst die Meisterschaft. Danach hatte der Argentinier Kritik am Verein geübt: "Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt: Wenn wir so weitermachen, wird es für uns extrem schwer, die Champions League zu gewinnen."

In der Königsklasse spielen die Katalanen am 8. August ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen den SSC Neapel. Nach dem 1:1 im Hinspiel haben Messi und Co. noch alle Chancen auf den Einzug in das Finalturnier in Lissabon.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern legt offenbar Preisschild fest: Bei dieser Ablösesumme darf Thiago gehen

Play Icon WATCH Conte macht deutlich: Messi-Wechsel gehört in "Fantasiewelt" 00:00:59

La Liga Nächster Meilenstein: "Rekord-Fresser" Messi löst Barça-Legende ab 19/07/2020 AM 19:21