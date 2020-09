"Ich kannte dich nur, weil wir gegeneinander gespielt haben. Du warst immer ein Phänomen, aber nachdem ich das Glück hatte, dich persönlich kennenzulernen, hast du mich noch mehr überrascht", so der Weltfußballer weiter.

Messi betonte, er habe in zwei gemeinsamen Jahren viel mit dem Chilenen geteilt. "Ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Karriereabschnitt bei deinem neuen Klub. Wir sehen uns sicher wieder", prophezeite La Pula ein mögliches Wiedersehen mit dem Ex-Bayern-Star.

Der chilenische Nationalspieler ließ mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten. "Ich bin stolz darauf, mit dem größten Spieler der Geschichte zusammengespielt zu haben. Vielen Dank für deine Freundschaft. Ich vermisse dich jetzt schon. Wir sehen uns bald", gab Vidal an seinen Teamkollegen zurück.

Der 33-Jährige wechselt nach Angaben des FC Barcelona lediglich für mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 1 Million Euro zu den Italienern. Dem Vernehmen nach erhält er bei den Nerazzurri im ersten Jahr ein Nettogehalt von 5 Millionen Euro plus Boni. Im zweiten sollen es 6,5 Millionen Euro sowie weitere Bonizahlungen sein. Der Mittelfeldspieler soll in Mailand einen Zweijahresvertrag unterzeichnet haben.