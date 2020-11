Der Real-Profi war im März nach der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs in Spanien in seine Heimat Serbien gereist. Dort sollte er sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Medienberichten zufolge habe sich der Nationalspieler allerdings nicht daran gehalten und sei in der Hauptstadt Belgrad feiern gewesen.