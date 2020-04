Ex-Real-Torhüter Jerzy Dudek hat in seiner Autobiografie "A Big Pole in Our Goal" Lionel Messi scharf kritisiert. "Er war falsch und er provozierte. Das gilt für ganz Barcelona und Pep Guardiola. Sie waren so scharf darauf, zu provozieren", erklärte der 47-Jährige über die Duelle zwischen den Katalanen und seinem eigenen Verein. Von 2007 bis 2011 war Dudek der Ersatzkeeper bei Real Madrid.

Dieses Verhalten habe "Mourinho und unserem ganzen Team sehr geschadet", so der Pole weiter. Der portugiesische Startrainer war von 2010 bis 2013 bei den Königlichen tätig.

Laut Dudek habe das Team des FC Barcelona besonders in diesen Jahren die Provokationen "in Perfektion" durchgeführt. Das Verhalten von Messi schockte den Ex-Keeper dabei am meisten: "Ich habe erlebt, wie Messi solch unverschämte Sachen zu Pepe und Ramos sagte, wie man sie von einem solch ruhigen und höflich wirkenden Menschen nicht erwartet."

Dudek über Ronaldo: Arrogant, aber normal

Das Image des Argentiniers in der Öffentlichkeit passe nach Meinung von Dudek daher überhaupt nicht zu der Person auf dem Platz. Doch auch ein ehemaliger Mitspieler des Polen bei Real Madrid bekam sein Fett weg.

Über Superstar CR7 sagte Dudek: "Cristiano Ronaldo ist arrogant, aber hinter den Kulissen ist er ein normaler Typ. Er ist egozentrisch, ähnlich wie Raúl, aber unfassbar ehrgeizig und ein Gewinner. Laut dem Ex-Keeper würden die beiden ehemaligen Real-Stars "bevorzugen, wenn ihr Team dank ihrer Tore mit 2:1 gewinnt, als ein 5:0 und Tore anderer Spieler."

Dudek bestritt in seiner Zeit bei den Königlichen lediglich zwölf Spiele, musste meistens hinter Stamm-Torhüter Iker Casillas Platz nehmen. Zuvor spielte der Pole beim FC Liverpool und gewann mit den Reds unter anderem die Champions League (2005) sowie den englischen Pokal (2006). In Madrid holte Dudek mitunter eine Meisterschaft (2007/08).

